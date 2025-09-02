Es tendencia:
Jugó en la Selección Argentina, lo quiso Gallardo para River y ahora podría llegar a un campeón de la Copa Libertadores

El extremo de 32 años tiene muchas chances de emigrar del fútbol mexicano para formar parte de lo que resta del certamen internacional.

Por Julián Mazzara

Emiliano Rigoni jugando en la Selección Argentina frente a Perú.
© Getty ImagesEmiliano Rigoni jugando en la Selección Argentina frente a Perú.

Mientras los jugadores de la Selección Argentina que lidera Lionel Scaloni se alistan para enfrentar a Venezuela y Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas, el mercado de pases está a punto de finalizar. Hay países como Brasil que aún tienen la posibilidad de incorporar futbolistas, y uno de los que quiere aprovechar la ventana es São Paulo.

Emiliano Rigoni, el extremo con pasado en Independiente y Belgrano, que actualmente milita en las filas de Club León, es uno de los objetivos que tiene el campeón de la Copa Libertadores en 1992, 1993 y 2005, que en la vigente edición se encuentra en los cuartos de final y deberá enfrentar a Liga Deportiva Universitaria de Quito.

Debido a la poca continuidad que posee en México, está al borde de rescindir su vínculo que finaliza a fin de año y llegaría con el pase en su poder hacia el Tricolor para tener su segundo paso por la institución donde jugó en 2021 y afrontó 70 cotejos (29 con Hernán Crespo como entrenador), anotó 13 goles y brindó 9 asistencias.

El futbolista nacido en Colonia Caroya que vistió la camiseta del seleccionado argentino en 2017, se marchó el conjunto paulista en 2022 por casi 4 millones de dólares, y estuvo cerca de regresar a Independiente, pero no se llegó a un acuerdo desde lo económico.

Emiliano Rigoni, futbolista de Club León.



La actualidad de Emiliano Rigoni en Club León

Desde que llegó a Club León, en enero de 2025, Emiliano Rigoni afrontó 17 partidos, convirtió un gol y aportó una asistencia. En lo que va de la actual Liga MX, solamente formó parte de 5 minutos en el cotejo ante Querétaro, disputado el 29 de agosto pasado.

julián mazzara
Julián Mazzara

