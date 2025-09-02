Jugó en la Selección Argentina, lo quiso Gallardo para River y ahora podría llegar a un campeón de la Copa Libertadores

Mientras los jugadores de la Selección Argentina que lidera Lionel Scaloni se alistan para enfrentar a Venezuela y Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas, el mercado de pases está a punto de finalizar. Hay países como Brasil que aún tienen la posibilidad de incorporar futbolistas, y uno de los que quiere aprovechar la ventana es São Paulo.

Emiliano Rigoni, el extremo con pasado en Independiente y Belgrano, que actualmente milita en las filas de Club León, es uno de los objetivos que tiene el campeón de la Copa Libertadores en 1992, 1993 y 2005, que en la vigente edición se encuentra en los cuartos de final y deberá enfrentar a Liga Deportiva Universitaria de Quito.

Debido a la poca continuidad que posee en México, está al borde de rescindir su vínculo que finaliza a fin de año y llegaría con el pase en su poder hacia el Tricolor para tener su segundo paso por la institución donde jugó en 2021 y afrontó 70 cotejos (29 con Hernán Crespo como entrenador), anotó 13 goles y brindó 9 asistencias.

El futbolista nacido en Colonia Caroya que vistió la camiseta del seleccionado argentino en 2017, se marchó el conjunto paulista en 2022 por casi 4 millones de dólares, y estuvo cerca de regresar a Independiente, pero no se llegó a un acuerdo desde lo económico.

Emiliano Rigoni, futbolista de Club León.

La actualidad de Emiliano Rigoni en Club León

Desde que llegó a Club León, en enero de 2025, Emiliano Rigoni afrontó 17 partidos, convirtió un gol y aportó una asistencia. En lo que va de la actual Liga MX, solamente formó parte de 5 minutos en el cotejo ante Querétaro, disputado el 29 de agosto pasado.

