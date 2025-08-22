Bruno Guimarães eligió al ganador del Balón de Oro y descartó a Raphinha, Dembele y Lamine Yamal: “Tiene un potencial tremendo”

Falta un mes para que se entregue el Balón de Oro, premio con el que la revista France Football condecora al mejor futbolista de la temporada, en este caso la 2024-2025. Entre los 30 candidados, aparecen jugadores como Lamine Yamal, Raphinha y Ousmane Dembélé. Y a pesar de su gran performance en la Premier League con la camiseta de Newcastle United, por la falta de títulos grupales y distinciones individuales, Bruno Guimarães no forma parte de la nómina.

Si bien le gustaría estar entre los candidatos a quedarse con el galardón, el mediocampista brasileño de 27 años analiza seriamente a sus colegas, y en particular a quienes se desempeñan en su misma posición. Por eso mismo, se aparta de los tres delanteros mencionados, que son los que mayores chances tienen de adjudicarse el trofeo de casi 7 kilogramos.

Más allá de que se encuentra en plena recuperación tras una lesión en el hombro, para el oriundo de Río de Janeiro es Jude Bellingham quien debe ganar el Balón de Oro. Incluso, lo destaca como “el mejor mediocampista del mundo”. Durante una charla que mantuvo con Sky Sports, aseguró que “lo tiene todo, es muy fuerte físicamente, marca goles y defiende”.

Además de llenar de elogios al ex Borussia Dortmund, habló muy bien de Pedri y Vitinha, que también están dentro de los nominados, pero sostuvo con total firmeza que el nacido en Stourbridge es “un monstruo” dentro del campo de juego. Y destacó: “Soy un gran admirador suyo. Algún día ganará el Balón de Oro… Tiene un potencial tremendo y aún es muy joven”. ¿Será en 2025?

Los 30 nominados al Balón de Oro 2025

Kylian Mbappé (Real Madrid, España).

Alexis MacAllister (Liverpool, Inglaterra).

Lautaro Martínez (Inter, Italia).

João Neves (PSG, Francia).

Nuno Mendes (PSG, Francia).

Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Francia).

Ousmane Dembélé (PSG, Francia).

Michael Olise (Bayern Múnich, Alemania).

Cole Palmer (Chelsea, Inglaterra).

Pedri (Barcelona, España).

Scott McTominay (Nápoli, Italia).

Robert Lewandowski (Barcelona, España).

Harry Kane (Bayern Múnich, Alemania).

Achraf Hakimi (PSG, Francia).

Viktor Gyökeres (Arsenal, Inglaterra).

Erling Haaland (Manchester City, Inglaterra).

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund, Alemania).

Denzel Dumfries (Inter, Italia).

Désiré Doué (PSG, Francia).

Jude Bellingham (Real Madrid, España).

Gianluigi Donnarumma (PSG, Francia).

Lamine Yamal (Barcelona, España).

Vitinha (PSG, Francia).

Florian Wirtz (Liverpool, Inglaterra).

Mohamed Salah (Liverpool, Inglaterra).

Vinicius Jr. (Real Madrid, España).

Virgil Van Dijk (Liverpool, Inglaterra).

Fabián Ruiz (PSG, Francia).

Declan Rice (Arsenal, Inglaterra).

Raphinha (Barcelona, España).

¿Cuándo se entrega el Balón de Oro 2025?

La ceremonia por el Balón de Oro, organizada por la revista France Football, se llevará a cabo el lunes 22 de septiembre, en el Théâtre du Châtelet, ubicado en la ciudad de París, en Francia.

