El Atlético de Madrid obtuvo su primera victoria en condición de visitante en lo que va de la temporada. Sí, recién dos meses y medio después de iniciado el camino por la campaña 2025/2026, el conjunto de Diego Simeone consiguió capturar sus primeros tres puntos fuera del Estadio Metropolitano.

Fue este lunes 27 de octubre con el triunfo 2 a 0 ante el Real Betis en el Estadio La Cartuja de Sevilla (el Estadio Benito Villamarín está en plenas reformas para su modernización y ampliación de capacidad). Antes, por LaLiga, fuera de casa, había caído 2 a 1 con el Espanyol y empatado 1 a 1 con el Deportivo Alavés, Mallorca y Real Celta de Vigo, en tanto que por la Fase de Liga de la UEFA Champions League cayó en Anfield con el Liverpool 3 a 2 y con el Arsenal en el Emirates Stadium 4 a 0.

Aun así, aunque retorna a la capital española con tres unidades más que le sirven para meterse otra vez en la zona de clasificación a la Liga de Campeones de Europa del año próximo, Diego Simeone debió dar explicaciones respecto a una decisión que tomó con Julián Alvarez que nuevamente hizo ruido en el microclima del Atlético de Madrid.

Claro, es que el pasado 21 de septiembre vs. Mallorca el Cholo suplantó a la Araña a falta de media hora para que finalizara el compromiso en Son Moix, desatando así el caos justo a días de disputarse el Derbi de Madrid. El ex River con cara de fastidio insultó al aire justo cuando lo estaban captando las cámaras, secuencia que rodeó al vestuario colchonero de polémicas y de cuestionamientos puntualmente al entrenador por prescindir de su estrella en un partido que terminó 1 a 1.

Y los fantasmas de aquel altercado (que, como suele suceder con cualquier roce en el fútbol, se disipó con buenos resultados, principalmente el 5 a 2 al Real Madrid) volvieron en La Cartuja cuando a los 60 minutos Julián Alvarez y Alex Baena (otro de los jugadores más destacados del Atleti) salieron del terreno de juego para darles espacio a Alexander Sorloth y Antoine Griezmann.

Al respecto, le plantearon esta situación en conferencia de prensa a Simeone.“Salía uno por uno, Alex por Julián, fresco para los contragolpes. Y Antoine por Baena, que había hecho un partido muy bueno. Para que Antoine pueda ver de la misma manera”, explicó el técnico rojiblanco, que en su contestación, además, amplió: ”Tuvimos situaciones para resolver mejor, pero hicieron su trabajo para que el equipo pueda mantener el cero con su energía y trabajo dentro del partido“.

Diego Simeone fue crítico con el Atlético de Madrid a pesar del 2 a 0 a favor vs. Real Betis

“Me quedo con el partido de hoy, lo anterior queda atrás. El equipo generó muy buen partido, un gran primer tiempo. Nos fuimos con 2-0, pudo ser más, aunque es verdad que Oblak hizo una brillante parada a Abde, pero nos fuimos al descanso con la sensación de que el equipo estaba muy bien. No tuvimos en ningún pasaje del segundo tiempo para hacer ese tercero que parecía que podía llegar. El Betis hizo un cambio superofensivo quitando a Marc Roca pero logramos sostener el cero y nos vamos con una victoria necesaria e importante para la tabla y el equipo”, comentó Diego Simeone tras el triunfo sobre el Real Betis.

