Es tendencia:
logotipo del encabezado
LaLiga

La furia de Mastantuono: pelotazo a la tribuna del Atlético de Madrid, cruce con Simeone y amonestación

El argentino se enojó con el juez de línea y su reacción hizo estallar a todo el Metropolitano. Mirá el video.

Por Joaquín Alis

La furia de Mastantuono: pelotazo a la tribuna del Atlético de Madrid, cruce con Simeone y amonestación
© BolavipLa furia de Mastantuono: pelotazo a la tribuna del Atlético de Madrid, cruce con Simeone y amonestación

El primer derbi madrileño de Franco Mastantuono estuvo muy lejos de ser como lo había soñado. El argentino fue suplente, ingresó en el segundo tiempo con Real Madrid perdiendo y sufrió en el 5-2 del Atlético de Madrid. Como si fuera poco, sobre el final reaccionó mal contra la parcialidad local y se ganó la amarilla.

En su afán por recuperar el balón, el ex-River cometió una infracción, que fue advertida por el juez de línea. Tras la protesta, el 30 fue a sacar un balón que había caído dentro del campo de juego, pero lo hizo con un pelotazo dirigido directamente hacia la platea, provocando el estallido del Metropolitano.

Rápidamente, algunos jugadores del Colchonero fueron a buscar al joven, que fue rápidamente separado por sus compañeros. Mientras tanto, el árbitro lo amonestó.

Una vez que las aguas se calmaron, el propio futbolista se acercó al banco local para decirle algo al Cholo Simeone tapándose la boca. El propio entrenador le contestó y la historia no pasó a mayores.

Tweet placeholder

Qué dijo Xabi Alonso de la reacción de Mastantuono

“Bueno, no vamos a hacer de un pequeño detalle una explicación de lo que ha pasado en el partido, pero sí que ha sido muy claro. Es lo que pasaba: la frustración del partido”, declaró Xabi Alonso en conferencia de prensa al ser consultado por la reacción del argentino.

Publicidad

Y continuó: “Es la frustración de no haber estado a nuestro nivel. Nos tiene que doler y tiene que ser un un dolor que lo utilicemos de una manera positiva, individual y colectivamente”.

Los dos goles de Julián Álvarez para Atlético de Madrid vs. Real Madrid y la llamativa reacción de Simeone

ver también

Los dos goles de Julián Álvarez para Atlético de Madrid vs. Real Madrid y la llamativa reacción de Simeone

La inesperada reacción de Diego Simeone tras el golazo de Julián Álvarez ante Real Madrid

ver también

La inesperada reacción de Diego Simeone tras el golazo de Julián Álvarez ante Real Madrid

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Se acabó la novela: Ian Subiabre renovará con River y jugará el Mundial sub 20

jpasman
toti pasman

"River pierde la serie en el Monumental, pero el principal responsable de la eliminación con Palmeiras es Marcos Acuña"

Lee también
Dani Carvajal reveló el verdadero motivo por el que Franco Mastantuono enloqueció en el derbi de Madrid: “La solución es sencilla”
Fútbol europeo

Dani Carvajal reveló el verdadero motivo por el que Franco Mastantuono enloqueció en el derbi de Madrid: “La solución es sencilla”

Xabi Alonso justificó la furia de Mastantuono en la derrota ante Atlético de Madrid: "Fue muy claro"
Fútbol europeo

Xabi Alonso justificó la furia de Mastantuono en la derrota ante Atlético de Madrid: "Fue muy claro"

Mastantuono, ausente en el derbi español ante Atlético de Madrid: el motivo
Fútbol europeo

Mastantuono, ausente en el derbi español ante Atlético de Madrid: el motivo

La inesperada reacción de Diego Simeone tras el golazo de Julián Álvarez ante Real Madrid
Fútbol europeo

La inesperada reacción de Diego Simeone tras el golazo de Julián Álvarez ante Real Madrid

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo