La furia de Mastantuono: pelotazo a la tribuna del Atlético de Madrid, cruce con Simeone y amonestación

El primer derbi madrileño de Franco Mastantuono estuvo muy lejos de ser como lo había soñado. El argentino fue suplente, ingresó en el segundo tiempo con Real Madrid perdiendo y sufrió en el 5-2 del Atlético de Madrid. Como si fuera poco, sobre el final reaccionó mal contra la parcialidad local y se ganó la amarilla.

En su afán por recuperar el balón, el ex-River cometió una infracción, que fue advertida por el juez de línea. Tras la protesta, el 30 fue a sacar un balón que había caído dentro del campo de juego, pero lo hizo con un pelotazo dirigido directamente hacia la platea, provocando el estallido del Metropolitano.

Rápidamente, algunos jugadores del Colchonero fueron a buscar al joven, que fue rápidamente separado por sus compañeros. Mientras tanto, el árbitro lo amonestó.

Una vez que las aguas se calmaron, el propio futbolista se acercó al banco local para decirle algo al Cholo Simeone tapándose la boca. El propio entrenador le contestó y la historia no pasó a mayores.

Tweet placeholder

Qué dijo Xabi Alonso de la reacción de Mastantuono

“Bueno, no vamos a hacer de un pequeño detalle una explicación de lo que ha pasado en el partido, pero sí que ha sido muy claro. Es lo que pasaba: la frustración del partido”, declaró Xabi Alonso en conferencia de prensa al ser consultado por la reacción del argentino.

Publicidad

Publicidad

Y continuó: “Es la frustración de no haber estado a nuestro nivel. Nos tiene que doler y tiene que ser un un dolor que lo utilicemos de una manera positiva, individual y colectivamente”.

ver también Los dos goles de Julián Álvarez para Atlético de Madrid vs. Real Madrid y la llamativa reacción de Simeone