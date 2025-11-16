La situación atípica de los Jugadores de la Selección Argentina en el Atlético de Madrid

En un escenario totalmente inusual, los jugadores de la Selección Argentina del Atlético de Madrid pudieron retornar a la capital española mucho antes que el resto de los internacionales que componen el plantel de Diego Simeone, por lo que ya podrán enfocarse, de manera anticipada, en el compromiso con el Getafe del domingo 23 de noviembre por LaLiga.

Resulta que la Scaloneta acabó su tarea en la vigente fecha de equipos nacionales este viernes 14 de noviembre con su compromiso frente a Angola en Luanda. Fue el único partido que disputó, por lo que el cuerpo técnico albiceleste, contrariamente a lo que trascendió (iban a entrenarse en Alicante hasta el martes 18), decidió desafectarlos para que regresaran a sus respectivos destinos.

Con lo cual, Thiago Almada y Nicolás González ya pudieron decir presente en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, el predio en el que se entrena habitualmente el Atlético de Madrid, mientras que otros de los integrantes del elenco colchonero, como Jan Oblak (Eslovenia), Alexander Sorloth (Noruega), Pablo Barrios o Marcos Llorente (estos dos últimos con España) siguen atados a las Eliminatorias de la UEFA.

Claro, es que por lo general, los futbolistas argentinos llegan bastante más tarde que sus pares europeos, porque, por ejemplo, por las Eliminatorias Conmebol, el viaje de casi 12 horas desde Sudamérica los hacía llegar casi sobre la hora al último entrenamiento antes de que se reanudara el campeonato local, una situación absolutamente equidistante a la actual.

Por otro lado, vale recordar que tanto Julián Alvarez como Giuliano Simeone y Nahuel Molina, esta vez, directamente no se sumaron a la Selección Argentina, puesto que no llegaron a aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla que necesitaban para ser autorizados y viajar junto al resto a Luanda en donde fue el encuentro con el seleccionado de Angola.

Atlético de Madrid quiere volver a acortar distancias con Real Madrid y Barcelona

Atlético de Madrid, antes de la fecha FIFA de noviembre, con su victoria 3 a 1 frente al Levante en el Estadio Metropolitano logró acortar 2 puntos con el Real Madrid que empató 0 a 0 con el Rayo Vallecano. Ahora, el Colchonero, con 25 puntos, se encuentra a 6 del Merengue y a 3 del FC Barcelona (4 a 2 al Real Celta de Vigo).

Ahora, el Atleti intentará repetir, en este caso, con su duelo ante el Getafe del domingo 23 de noviembre, esperando que los de Xabi Alonso dejen puntos en el camino con el Elche y que lo mismo suceda con los de Hansi Flick contra el Athletic Club de Bilbao.

