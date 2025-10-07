Dejó Bayern Munich de manera inesperada, fue olvidado por la Selección de Alemania y protagonizó una pelea tras ser insultado en Oktoberfest

Leroy Sané, futbolista que sorprendió al dejar Bayern Munich tras cinco temporadas para fichar con el Galatasaray de Turquía, aprovechó el hecho de no haber sido requerido por Julian Nagelsmann para disputar las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial de 2026 con la Selección de Alemania para de igual manera regresar a su país y disfrutar de algunos días de ocio.

Pero las celebraciones del Oktoberfest en Munich terminaron en un altercado protagonizado por el futbolista de 29 años, quien según avanzó el diario Bild fue objeto de ofensas por parte de otro de los asistentes al evento el pasado domingo y respondió a la provocación sin que de todos modos se llegara a consecuencias de gravedad, pues ni siquiera se requirió de presencia policial para poner fin al conflicto.

“Fui provocado y personalmente insultado durante un largo periodo de tiempo; también se insultó a mi club, el Galatasaray“, declaró Sané para dar detalles sobre lo consideró se volvió una “atmósfera caldeada” en su visita a la tradicional fiesta bávara. La discusión derivó en una corta pelea que fue desactivada por la seguridad del evento.

“En ese momento tendría que haber reaccionado con más serenidad y hacer oídos sordos. Eso me lo llevo como aprendizaje”, terminó por reconocer a modo de autocrítica el futbolista que conquistó ocho títulos en su paso de cinco temporadas por Bayern Munich, incluidas tres ediciones de la Bundesliga, un Mundial de Clubes y una Supercopa de Europa.

Galatasaray sacudió el mercado turco con el fichaje de Sané.

Presente difícil para Sané

Aunque pudo disputar la fase de grupos del último Mundial de Clubes que se celebró en Estados Unidos con Bayern Munich pese a ya estar transferido al Galatasaray, Leroy Sané no atraviesa el mejor momento de su carrera y como consecuencia ha perdido terreno en la Selección de Alemania.

Desde su arribo al club en el que comparte equipo con Mauro Icardi ha disputado los ocho partidos de la Superliga de Turquía, pero su nivel ha estado lejos del esperado incluso cuando ha sido capaz de aportar un gol y dos asistencias. Tal es así que en la más reciente jornada fue relegado por primera vez al banco de suplentes, en un partido importante ante Besiktas, y solo ingresó para disputar los últimos 4 minutos.

A esto hay que sumar que Okan Buruk, entrenador del equipo, no le concedió la posibilidad de disputar ni un solo minuto el pasado 30 de septiembre ante Liverpool por la Champions League, partido que terminó con una valiosa victoria 1-0 para Galatasaray.