El Atlético de Madrid va y viene en la temporada. Dejó 9 puntos en el camino en las primeras cinco fechas de LaLiga y perdió en su debut en la Champions League con el Liverpool. Pero después ganó tres partidos consecutivos, uno 5 a 2 al Real Madrid y el otro 5 a 1 al Eintracht Frankfurt y cuando parecía que despegaba, empató 1 a 1 con el Real Celta de Vigo.

Pero lo cierto es que los destellos de buen fútbol que le permitieron al Colchonero asomar un poco la cabeza, en un camino que claramente viene siendo irregular, se los debe a Julián Alvarez, quien ya suma 7 tantos en 9 partidos disputados (no pudo participar del encuentro en Anfield por la primera jornada de la Fase de Liga de la Liga de Campeones de Europa).

La Araña se erige como la bandera del Atlético de Madrid y como la esperanza para pelear algunos de los títulos de las competencias que tendrá el equipo de Diego Simeone en el curso 25/26: LaLiga, la Copa del Rey, la Supercopa de España y la gran obsesión y deuda histórica de la institución, la UEFA Champions League.

Así también lo ve Diego Godín, ídolo del elenco rojiblanco, quien en una conversación con Mundo Deportivo resaltó las condiciones de Julián Alvarez: ”Yo lo he visto muchas veces, hasta me llegué a enfrentar a él. Cuando yo llego a Vélez debutamos ante River y estaba Julián en el campo. Ahí ya se hablaba de que iba a Europa, nos dimos un abrazo, le deseé suerte. Lo he visto mucho por televisión, con Argentina… El crecimiento que está teniendo partido a partido es impresionante”.

En esa misma línea, el ex zaguero uruguayo, apuntó: ”Cada vez está mejor físicamente, cada vez toma mejores decisiones, es más completo. Te hace goles, te puede asistir. Puede estar 70 minutos sin tocar el balón pero la toca y… Tiene ocasiones, convierte la mayoría y hace un trabajo… Es el jugador que está fuera de lo normal, para mí entre los mejores jugadores del mundo, sin lugar a dudas”.

Diego Godín sobre la polémica por el penal de Julián Alvarez en la definición de los Octavos de Final de la Champions League 2024/2025 con el Real Madrid

Publicidad

Publicidad

“Yo no me di cuenta. Lo vi por televisión y no se vio nada. Nadie dijo nada porque no se vio nada. Lo anularon desde el VAR. Creo que los jugadores tampoco se dieron cuenta. ¿Cómo vas a saber si la tocó dos veces o no? ¿Cómo te vas a pelear si no sabes qué pasó? Nadie sabe qué pasó. Hasta el día de hoy siguen discutiendo”, opinó Diego Godín respecto a aquella polémica del lanzamiento de Julián Alvarez en la tanda de penales contra el Real Madrid.

Y añadió: ”Se equivocaron al anularlo, por eso dijeron luego cómo había que interpretar esa regla. Por eso digo que hacen falta ex jugadores de fútbol en el VAR, porque pueden interpretar cosas, como cómo sale el balón, cómo gira… ¿Cómo te das cuenta si lo roza? Y sí, al Atleti esto le pasó factura porque se desinfló, se cayó la ilusión del equipo y cuando juegas sin ilusión, sin un objetivo que te mueva, es muy difícil salir adelante”.

ver también La reacción de Gennaro Gattuso a las declaraciones de Lionel Scaloni sobre Matías Soulé: ”Sueño desvanecido”