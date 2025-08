Diego Simeone sigue probando alternativas en la pretemporada previa a lo que será una nueva campaña en la que el Atlético de Madrid buscará -con el torneo, la Copa del Rey o la UEFA Champions League- romper con una sequía de títulos que ya cumplió cuatro años (la última consagración del Colchonero fue en LaLiga 2020/2021).

Al parecer, en el sector trasero de la cancha el Cholo tiene las cosas bastante claras con Jan Oblak en el arco; Dávid Hancko y Robin Le Normand como defensores centrales (por lo menos a la espera de que Josema Giménez se recupere de una molestia) y con Marco Llorente y Matteo Ruggeri en los laterales.

En tanto que en el mediocampo realizó algunas rotaciones, pero de momento los cuatro que más participación tuvieron en los ensayos que se fueron desarrollando en la Ciudad Deportiva de Majadahonda son: Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Conor Gallagher y Thiago Almada. Por cierto, Pablo Barrios se está recuperando de una lesión, por lo que, hasta nuevo aviso, realiza movimientos diferenciados.

Y en el frente, el entrenador argentino empezó a probar diferentes alternativas. En primer término, cabe destacar que Julián Alvarez es inamovible. Con lo cual, la intención de los entrenamientos es la de dar con el mejor socio para la Araña. Y en esa dirección, el ciclo de preparación comenzó tal como terminó la temporada 2024/2025. Es decir, con Alexander Sorloth pegado al ex River, en tanto que Antoine Griezmann, en cierto punto, continúa algo relegado.

No obstante, el noruego sufrió una dolencia muscular durante el entrenamiento del día martes 5 de agosto, lo que obligó a Simeone a buscar soluciones. Y como a esta altura no hay mal que por bien no venga -porque lo del delantero del país nórdico no fue nada grave- fue Alex Baena al que le dieron un rol más ofensivo para asociarse con el atacante de la Selección Argentina.

Y al respecto, medios españoles aseguran que el estratega quedó bastante conforme, por lo que no sería raro que en algún tramo de la temporada se vea en la ofensiva del Atlético de Madrid un binomio conformado por Julián y el reciente llegado desde Villarreal (quien además puede proyectarse como volante).

¿Cuándo debuta el Atlético de Madrid en LaLiga?

El Atlético de Madrid se prepara para lo que será la primera fecha de LaLiga 2025/2026. En su caso, el Colchonero debutará frente al RCD Espanyol en Cornellá el domingo 17 de agosto desde las 21:30 horas de España (16:30 de Argentina). Luego, el sábado 23 será el turno de hacer el estreno en condición de local en el Estadio Metropolitano vs. Elche.

