Dos británicos y cuatro exóticos: los rivales del Racing de Estrasburgo de Valentín Barco en la Conference League

El Racing de Estrasburgo de Valentín Barco, una de las revelaciones de la pasada temporada en la Ligue 1, conoció este viernes sus rivales en la fase de liga de la Conference League, instancia a la que accedió ayer mismo gracias a la victoria 3-2 en su visita al Brondby para desnivelar una serie que había iniciado con empate en Francia.

El sorteo emparejó al equipo que dirige Liam Rosenior con uno de los clubes que todos querían esquivar: Crystal Palace, que en la Premier League se mostró capaz de hacerle frente a los gigantes y viene de arrebatarle títulos tanto a Manchester City como a Liverpool. Otro rival británico que tendrán los franceses, aunque de mucha menor talla, será el Aberdeen de Escocia, que finalizó quinto de la Premiership la pasada temporada.

El resto de los rivales son mucho más exóticos a los ojos de los equipos provenientes de las ligas más importantes de Europa. De todos ellos, el que destaca por mayor historia en competencias internacionales es Slovan Bratislava, que participó 12 veces de la Champions League y hasta le ganó al Barcelona una histórica Recopa de Europa en 1969. Terminó en la Conference League por perder la serie de playoffs clasificatoria a la Europa League ante Young Boys y actualmente se encuentra en la sexta posición de la Superliga de Eslovaquia con cinco jornadas disputadas.

Mucho menos conocidos son los otros tres equipos a los que deberá medirse Racing de Estrasburgo en la fase de liga: Jagiellonia Bialystok de Polonia, Breidablik Kópavogur de Islandia, que disputó sin éxito los playoffs clasificatorios a la Champions League; y Häcken de Suecia.

Localías y salidas

Racing de Estrasburgo será local de Crystal Palace, Jagiellonia Bialystok y Breidablik; mientras que deberá viajar para visitar al Aberdeen escocés, a Slovan Bratislava y al Häcken sueco.

La participación de Barco en el inicio de la temporada

Valentín Barco, importante para el equipo desde su arribo a mediados de la pasada temporada, fue titular en el partido que este jueves consumó la clasificación de Racing de Estrasburgo a la fase de liga de la Conference League, con victoria 3-2 sobre el Brondby como visitante.

El domingo anterior había ingresado desde el banco en el triunfo 1-0 ante Nantes por la Ligue 1 y había sido titular en la ida ante el club danés días antes, en un encuentro que finalizó igualado sin goles. El estreno en la Ligue 1, ante Metz, también lo había tenido como titular.

El calendario de la Conference League

La fase de liga de la Conference League comenzará a disputarse el 2 de octubre y se regirá bajo el siguiente calendario.

Jornada 1: 2 de octubre de 2025

Jornada 2: 23 de octubre de 2025

Jornada 3: 6 de noviembre de 2025

Jornada 4: 27 de noviembre de 2025

Jornada 5: 11 de diciembre de 2025

Jornada 6: 18 de diciembre de 2025