El Al Hilal de Simone Inzaghi puso sus ojos en uno de los delanteros que Lionel Scaloni está probando como alternativa a Julián Alvarez y a Lautaro Martínez. Se trata de Santiago Castro, ex Vélez, que viene deslumbrando con sus rendimientos en la Serie A con la camiseta del Bologna.

Este intento del elenco de la Liga Pro Saudí fue develado por el periodista italiano Fabrizio Romano, quien advirtió que el nacido en San Martín el 18 de septiembre del 2004 era el apuntado para reforzar el ataque en pos de competirle al Al Nassr de Cristiano Ronaldo y al Al Ittihad de Karim Benzema, el último campeón nacional.

Sin embargo, para el Bologna Santiago Castro es ”intocable”, más allá de las ofertas que arrimó el Al Hilal, las cuales habrían sido por los 35 millones de euros correspondientes a la cláusula de rescisión. En ese mismo sentido, el libro de pases del verano en Europa y en Medio Oriente ya cerró, por lo que no habrá novedades al respecto, por lo menos, hasta el mercado de invierno en el mes de enero.

En efecto, el interés del equipo saudí no hace más que confirmar que Castro sigue siendo uno de los delanteros argentinos con chances de ser incluido por el cuerpo técnico de Lionel Scaloni en la nómina final para la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que se disputará el año que viene entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Los números de Santiago Castro en el Bologna

Santiago Castro (parte del plantel de la Selección Argentina que se presentó ante Uruguay y Brasil en marzo por las Eliminatorias) acumula 56 partidos en el Bologna de la Serie A de Italia, presentaciones con las que pudo registrar 11 goles y 10 asistencias. Además, ya ostenta el título de la Copa Italia 2024/2025, en la que vencieron al Milan en la Final.

Los atacantes que evalúa Lionel Scaloni

Si bien la búsqueda es mucho más amplia, Lionel Scaloni ya develó que estudia, principalmente, a 4 delanteros como alternativas a los dos fijos, Julián Alvarez y Lautaro Martínez, de cara a la Copa del Mundo 2026. Además de Santiago Castro, Valentín Castellanos, José López y Paulo Dybala, son los otros futbolistas con perfiles similares a la Araña y al Toro que fueron citados en las últimas veces que Argentina debió presentarse por fecha FIFA.

