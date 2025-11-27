El candidato a la presidencia de Barcelona que quiere recuperar a Messi cueste lo que cueste: “Es patrimonio del club”

La fuerte oposición que tiene Joan Laporta en Barcelona, a quien muchos no le perdonan haber dejado marchar a Lionel Messi, encontró representación en Xavi Vilajoana, quien fuera responsable del fútbol de base durante la gestión de Josep María Bartomeu y que este mismo jueves hizo oficial su candidatura para suceder al actual presidente en las elecciones de 2026 en las que también competirá Víctor Font.

En el acto de lanzamiento, acusó Laporta de “esconder, tergiversar y mentirle” a los socios culés y de malvender activos del club. Además, planteó la necesidad de que el astro argentino regrese al club, ya sea como futbolista para disputar los últimos años de su carrera, algo improbable si se tiene en cuenta que extendió hasta 2028 su vínculo con Inter Miami, como en cualquier otra función.

“El primero que tendría que hablar del asunto Messi es el señor Laporta. Al final, el hecho de que Messi hace cuatro años que no esté con nosotros fue una decisión exclusiva del actual presidente. Es al primero que se le debería preguntar por qué no sigue Messi, porque ha quedado claro, a los números y a los informes aparecidos me remito, que un tema económico no era“, manifestó Vilajoana.

“Si lo económico era una excusa, no veo que solución aportó echar a Messi en ese momento. Leo Messi es patrimonio del club. El Barça no se entiende sin Messi y Messi no se entiende sin el Barça. A partir de ahí, hay infinitas maneras de gestionarlo. Messi es adulto, está en otro club, somos conscientes que ama al Barça y obviamente el Barça ama a Messi. A partir de ahí, ¿alguien cree que va a haber dificultades en cuadrar cuando una persona y una institución se aman? Yo creo que en su momento llegará”, agregó.

Messi ya reconoció su deseo de volver

En el tan comentado posteo con las fotos de su visita al renovado Estadio Camp Nou, Lionel Messi ya hizo manifiesto su deseo de regresar a Barcelona, más allá de su decisión de prolongar el vínculo con Inter Miami hasta diciembre de 2028, lo que muy probablemente significará que terminará allí su carrera como futbolista profesional.

“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo”, expresó el pasado 10 de noviembre.

La Masía, por encima de todo

Responsable de reclutar a Lamine Yamal y otros canteranos que han salido de La Masía en los últimos años, Xavi Vilajoana cree ciegamente en las ideas que implementó Johan Cruyff, y que para muchos perfeccionó Josep Guardiola, defendiendo el fútbol de base y la identidad culé por sobre todas las cosas. “La Masía es nuestro pilar básico”, dijo sobre el modelo de club que representa al Barcelona.

