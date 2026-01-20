El Diablito Echeverri causa la primera salida de Girona en el mercado de pases

Con 20 años, Claudio Echeverri es una de las máximas promesas del fútbol argentino, aunque su última experiencia no haya estado a la altura de las expectativas. Su paso por Bayer Leverkusen duró apenas un semestre, pero el Diablito ya está listo para un nuevo desafío.

Al ver su poca participación en el club de la Bundesliga, el City Group, dueño de su pase, decidió retirarlo de allí y llevarlo a Girona, uno de los equipos del grupo empresario. El surgido de River ya fue presentado en el club de LaLiga y espera conseguir rodaje para foguearse en una de las principales competencias de Europa.

Mientras el chaqueño espera por el debut con esta nueva camiseta, City Group tomó otra importante decisión con respecto al futuro de Yáser Asprilla, otra de sus joyas, que casualmente formaba parte hasta esta temporada del club catalán al que llegó Echeverri.

El colombiano, de 21 años, con pasado por Envigado y Watford, no tuvo una gran primera mitad de temporada en Girona, con un gol en 770 minutos en cancha en un total de 17 encuentros disputados. Por eso, el grupo económico decidió llevarse al enganche y extremo a otro equipo para buscarle continuidad.

Yáser Asprilla se irá de Girona. (Foto: Getty)

Según adelantó Pipe Sierra, el periodista colombiano especializado en mercado de pases, Apsrilla tiene un puñado de oportunidades para continuar su carrera: West Ham, Ajax, Celtic, Olympique de Marsella, además de opciones en Portugal y Alemania.

El Diablito Echeverri podría debutar este lunes 26 de enero vs. Getafe

Claudio Echeverri podría hacer su debut en el Girona el lunes 26 de enero contra el Getafe en el Estadio Municipal de Montilivi, en uno de los partidos correspondientes a la jornada 21 de LaLiga 2025/2026. Además, en el horizonte ya asoma el duelo con el FC Barcelona del 15 de febrero, por lo que el chaqueño tiene casi un mes para adaptarse a sus compañeros y ser partícipe del partido frente al Blaugrana.

