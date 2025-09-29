Este martes 30 de septiembre el Real Madrid vuelve a la actividad con el objetivo principal de intentar borrar el mal trago del Derbi Madrileño en el que cayó por un estrepitoso marcador de 5 a 2. En este caso será ante el Kairat Almaty de Kazajistán, por la segunda jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/2026.

Tal compromiso podría ser el regreso de Franco Mastantuono al once inicial. El argentino venía siendo desde la partida hasta el cruce con el Atlético de Madrid de este sábado por la fecha 7 de LaLiga. Contra el Atleti, Xabi Alonso probó por un lado con Jude Bellingham en la formación titular y por el otro con Arda Guler en lugar del ex River.

Y como el tanteador claramente no fue el esperado, el estratega del Real Madrid, para el encuentro ante el elenco kazajo por la Champions Laegue, volvería a la fórmula que le dio buenos resultados (con el oriundo de azul desde el comienzo el Merengue ganó 5 partidos de 5 posibles). Es decir, con Franco Mastantuono, a quien estima por sus calidad y gen competitivo -así lo dijo en más de una conferencia de prensa-, desde el minuto 0 como extremo por derecha.

En ese mismo sentido, el que también mostró que tiene gran consideración sobre el delantero de la Selección Argentina fue el técnico de Kairat, Rafael Urazbakhtin, que colocó al atacante de 18 años entre las tres máximas figuras del equipo principal de la Casa Blanca, al que enfrentará este 30 de septiembre a partir de las 18:45 de Europa Central (13:45 de Argentina).

”Tiene estrellas como Kylian Mbappé, Vinicius, Franco Mastantuono… Xabi todavía no ha aplicado todas sus ideas. Ya se notan los cambios, pero necesita más tiempo. En cuanto a nosotros, tenemos algunas ideas de cómo van a jugar. Trataremos de aprovechar las ideas que tenemos”, comentó Urazbakhtin en relación con su rival de turno y el comienzo del proceso de su colega.

La admiración que Rafael Urazbakhtin siento por Xabi Alonso

”Es verdad que Xabi Alonso me gusta, me encanta. Ya lo he dicho en alguna ocasión. Es un técnico moderno y siempre me ha gustado el trabajo que ha hecho en el Bayer. Analicé sus partidos y he tratado de aprender algunas cosas, para implementarlas en mi trabajo. Xabi y sus equipos tienen esa forma de atacar con la que controlan mucho el balón”, dijo Rafael Urazbakhtin.

