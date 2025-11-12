Es tendencia:
El elogio del ex Barcelona y Atlético de Madrid para Julián Alvarez: ”Es un delantero total”

Uno de los delanteros más importantes de los últimos 15 años en España dijo que la Araña es el atacante extranjero que más le gusta.

Por Germán Carrara

El salto que Julián Alvarez pegó de la Premier League al Atlético de Madrid fue un acierto. Porque soltó la comodidad del Manchester City, en donde se movía a las sombras de Erling Haaland, para ser protagonista en el Atlético de Madrid, en donde con su primera temporada se instaló como uno de los delanteros más destacados del fútbol mundial.

Tanto es así que en el presente se ubica entre los principales goleadores de las 5 grandes ligas europeas. Con 9 anotaciones en 15 partidos se coloca sexto en la clasificación de los máximos artilleros por detrás de: Harry Kane (23 en 17), Erling Haaland (19 en 15), Kylian Mbappé (18 en 16), Luis Díaz (11 en 17) y Joaquín Panichelli (10 en 15).

Por tales números es, sin dudas, la pieza clave del esquema de Diego Simeone. Toda la planificación en ataque gira en torno al nacido en Calchín, decisión que, en cierto punto, suscribe David Villa, delantero que supo ser campeón con el Atlético de Madrid en LaLiga 2014.

“En cuanto a futbolistas extranjeros, actualmente me gusta mucho Julián Álvarez, me parece un delantero total”, comentó quien también fue campeón ocho veces con el FC Barcelona (5 locales y 3 internacionales, entre ellos una Champions League) y ganador de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 con la Selección de España.

Por otro lado, teniendo en cuenta su paso por la Roja, en la conversación con el Diario AS aprovecharon para consultarle por el puesto de centrodelantero del combinado que comanda Luis De La Fuente: “Está mal que lo diga yo, pero la posición más difícil de encontrar es un delantero que haga goles”.

Y en ese mismo sentido, David Villa amplió: ”En nuestra época teníamos grandes delanteros y también se decía siempre que faltaba un 9. Por eso creo que es más cuestión de que siempre existe esta necesidad que el hecho de que no haya. En España hay grandes nueves que pueden ocupar esa posición y lo están demostrando”.

Publicidad

Julián Alvarez, al igual que Giuliano Simeone y Nahuel Molina, fueron desafectados de la concentración de la Selección Argentina por no contar con la vacuna para la fiebre amarilla necesaria para viajar a Angola, en donde los dirigidos por Lionel Scaloni disputarán un amistoso por la fecha FIFA este viernes 14 de noviembre.

Por lo tanto, la Araña y sus compatriotas se quedaron en la capital española preparando el encuentro ante Getafe del próximo domingo 23 de noviembre por LaLiga.

germán carrara
Germán Carrara

jpasman
toti pasman

"Úbeda en modo Scaloni, Zeballos consagrado y Gallardo perdido: Boca le hizo precio a River con el 2 a 0 en el Superclásico"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

