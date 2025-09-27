Los goles de Kylian Mbappé y Arda Güler para dar vuelta el clásico a favor de Real Madrid sobre Atlético de Madrid

Real Madrid no se dio por vencido después de que Robin Le Normand rompiera la paridad en el derbi de la capital española. El defensor de Atlético de Madrid capturó un gran centro por parte de Giuliano Simeone y, de cabeza, puso el 1-0. Pero a los 25 minutos de la primera mitad, respondió Kylian Mbappé.

El delantero francés, que estaba teniendo una grandiosa actuación, no quiso perderse la oportunidad de registrar su apellido en el derbi madrileño y, con un remate cruzado, estampó la igualdad frente al Colchonero, en el Riyadh Air Metropolitano.

A partir del empate, el Merengue se agigantó y sacó a relucir toda la potencia de su jerarquía individual y grupal para demostrar la supremacía histórica que posee sobre el Colchonero. Y con un verdadero golazo, Arda Güler dio vuelta el resultado.

Luego de que Vinícius Júnior desbordara por el sector izquierdo del ataque blanco, lanzó un gran centro hacia la zona del punto penal para que el turco, de volea, dejara sin chance alguna a Jan Oblak, quien intentó tapar el remate pero no tuvo nada que hacer ante semejante golazo.

El gol de Kylian Mbappé

El gol de Arda Güler

Formaciones de Atlético de Madrid vs. Real Madrid

Tabla de posiciones de LaLiga 2025-2026