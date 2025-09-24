Es tendencia:
El golazo de Julián Álvarez en Atlético de Madrid vs. Rayo Vallecano por La Liga de España

El delantero de la Selección Argentina se despachó con una estupenda resolución para abrir la cuenta en la capital española.

Por Gabriel Casazza

El festejo de Julián Álvarez.
En las últimas semanas, Julián Álvarez vivió momentos delicados en Atlético de Madrid, no solamente por algunos rendimientos que no fueron de la mano con lo que acostumbra, sino también por ciertos enojos para con el cuerpo técnico encabezado por Diego Simeone. Sin embargo, este miércoles comenzó de la mejor manera.

Por la sexta fecha de la presente temporada de La Liga de España, Atlético de Madrid recibió a Rayo Vallecano con el estadio Riyadh Air Metropolitano como testigo y como escenario. Y lo cierto es que los capitalinos no demoraron demasiado en encontrar la anhelada apertura del marcador para empezar a despegar.

Cuando transcurrían jugados solamente 14 minutos del primer tiempo, el atacante surgido de las divisiones inferiores de River Plate y con pasado también vistiendo los colores de Manchester City infló la red para desatar la locura de todos y cada uno de los hinchas de Atlético de Madrid que dieron el presente en el estadio.

Luego de un centro muy preciso desde la derecha, el campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 apareció por el segundo palo para despacharse con una volea certera e impecable que hizo completamente estéril el esfuerzo de Augusto Batalla, su compatriota y actual arquero de Rayo Vallecano.

De esta manera, el oriundo de Calchín, provincia de Córdoba, acabó con su adversa actualidad, la cual había incluido también una definición errática desde los doce pasos. Y, al mismo tiempo, encaminó a Atlético de Madrid hacia la búsqueda de tres unidades sumamente importantes pensando en lo que viene.

