El jugador del Barcelona que ya se bajó de El Clásico ante Real Madrid: “No cuento jugar”

A falta de más de dos semanas para una nueva edición de El Clásico de España, que se disputará el próximo domingo 26 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu, un futbolista del Barcelona sorprendió dándose por descartado del duelo ante Real Madrid.

Se trata de Wojciech Szczęsny, arquero polaco de 35 años que recuperó la titularidad ante la lesión de Joan García y que viene de protagonizar dos derrotas consecutivas con el equipo culé, ante PSG por Champions League y ante Sevilla este último domingo por LaLiga, recibiendo un total de seis goles.

“Le deseo una pronta recuperación a Joan y no cuento para nada jugar en El Clásico”, le dijo a WP Sportwe Fakty, en un sincero deseo de que el ex arquero del Espanyol pueda ponerse cuanto antes al cien por ciento para recuperar la titularidad que Hansi Flick ya tenía decidido concederle cuando Barcelona comenzó las gestiones para su fichaje.

La sana competencia que existe para la custodia de los tres palos en el equipo culé quedó en evidencia en otra de las declaraciones que realizó Szczęsny sobre Joan García, a quien considera llamado a marcar una era. “Lo descubrí la temporada pasada en el Espanyol y me sorprendió muchísimo. Tras solo tres días viéndolo entrenar en Barcelona me di cuenta que podía ayudarlo muchísimo”, dijo.

Wojciech Szczęsny recibió seis goles en sus últimos dos partidos con Barcelona.

Y agregó: “Es un chico con gran potencial y asumo el rol de ayudarlo con gran responsabilidad. Que nadie tenga dudas de que nunca habrá una mala competencia por el dorsal número uno aquí. Joan García probablemente acabará siendo el mejor arquero del mundo“.

Publicidad

Publicidad

Preocupación por Lamine Yamal

Después que Lamine Yamal se resintiera de su lesión en el partido ante PSG por Champions League que marcó su regreso, Hansi Flick puso en dudas su participación en El Clásico ante Real Madrid. “No sabemos cuándo volverá. Con esta lesión no es fácil porque no es algo muscular. No sabemos si estará en dos, tres o cuatro semanas, y tampoco sé si estará para el Clásico. Trabajará con el equipo en la recuperación e irá paso a paso. Ya veremos cómo evoluciona”, había dicho en la previa de la visita al Sevilla.

Los partidos que jugará Barcelona antes del Clásico

Antes de enfrentar al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu, Barcelona deberá disputar otros dos encuentros. El más próximo tendrá lugar este sábado 18 de octubre ante Girona por la novena fecha de LaLiga. Ya el martes 21, recibirá al Olympiacos de Grecia por la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League.