Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol europeo

El particular apodo que recibieron Panichelli y el Colo Barco de parte de la Ligue 1 al convertirse en figuras de Racing de Estrasburgo

El conjunto francés venció agónicamente a Le Havre y la reacción al triunfo dejó una particular referencia hacia la dupla argentina, que fue titular.

Por Bruno Carbajo

Panichelli y Barco, la dupla argentina en Racing de Estrasburgo.
© @rcsaPanichelli y Barco, la dupla argentina en Racing de Estrasburgo.

Racing de Estrasburgo sigue de racha en la Ligue 1 y lo hace de la mano de su dupla argentina: Joaquín Panichelli y Valentín Barco, quienes jornada a jornada empiezan a dejar su huella. Y este domingo no fue la excepción. Es que el conjunto francés se impuso 1-0 sobre Le Havre gracias a un gol en el último suspiro del delantero surgido de River, quien volvió a vestirse de héroe en un cierre de partido cargado de tensión.

El volante argentino se hizo cargo de un penal en el minuto 91 y no falló: convirtió para darle la victoria a su equipo, en lo que fue su segundo tanto consecutivo desde los doce pasos. De esta manera, Panichelli suma ya tres goles en apenas cuatro fechas del torneo, en las cuales disputó todos los minutos. En paralelo, el Colo Barco también fue titular y completó la totalidad del encuentro, afianzando su rol como pieza clave en el esquema.

Lo cierto es que, en medio de la efervescencia del Estrasburgo, la actuación de la sociedad albiceleste no pasó inadvertida para la Ligue 1, que en su cuenta oficial de Instagram compartió una foto de los dos gritando el gol con una descripción especial.

La grinta”, escribió, acompañada de un emoji con la bandera argentina. Se trata de un término italiano que puede interpretarse como garra o valentía. Así, casualidad o no, tal vez haya significado el puntapié de un posible apodo para la Panicelli y Barco, reflejando el impacto que están generando en Estrasburgo.

La publicación de la liga francesa tras la victoria agónica de Racing de Estrasburgo.

La publicación de la liga francesa tras la victoria agónica de Racing de Estrasburgo.

El triunfo ante Le Havre dejó al Estrasburgo en la quinta posición de la tabla con 9 puntos, a tres del líder PSG, en un arranque que ilusiona a sus hinchas. Mientras, en el club alistan motores para decir presente a nivel internacional en la Conference League, de la mano de la legión sudamericana que lideran Panichelli y Barco junto al ecuatoriano Kendry Páez y el paraguayo Julio Enciso.

Publicidad
Tras el empate de Boca y Rosario Central, Miguel Ángel Russo habló de su salud y apuntó: “Se dijeron muchas tonterías”

ver también

Tras el empate de Boca y Rosario Central, Miguel Ángel Russo habló de su salud y apuntó: “Se dijeron muchas tonterías”

Tras las negativas de Leverkusen y Real Madrid, las posturas de Echeverri y Mastantuono de cara al Mundial sub 20

ver también

Tras las negativas de Leverkusen y Real Madrid, las posturas de Echeverri y Mastantuono de cara al Mundial sub 20

bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Vaccari, la soberbia es mala consejera

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Nuevo compañero para Enzo Fernández: Chelsea confirmó un fichaje once días después del cierre del mercado
Noticias de la Premier League

Nuevo compañero para Enzo Fernández: Chelsea confirmó un fichaje once días después del cierre del mercado

Sonó para llegar a Boca en este mercado pero se acaba de convertir en compañero del Colo Barco en Racing de Estrasburgo
Fútbol europeo

Sonó para llegar a Boca en este mercado pero se acaba de convertir en compañero del Colo Barco en Racing de Estrasburgo

Dos británicos y cuatro exóticos: los rivales del Racing de Estrasburgo de Valentín Barco en la Conference League
Fútbol europeo

Dos británicos y cuatro exóticos: los rivales del Racing de Estrasburgo de Valentín Barco en la Conference League

Así están las tablas del descenso tras la fecha 8 del Torneo Clausura
Fútbol Argentino

Así están las tablas del descenso tras la fecha 8 del Torneo Clausura

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo