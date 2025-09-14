El particular apodo que recibieron Panichelli y el Colo Barco de parte de la Ligue 1 al convertirse en figuras de Racing de Estrasburgo

Racing de Estrasburgo sigue de racha en la Ligue 1 y lo hace de la mano de su dupla argentina: Joaquín Panichelli y Valentín Barco, quienes jornada a jornada empiezan a dejar su huella. Y este domingo no fue la excepción. Es que el conjunto francés se impuso 1-0 sobre Le Havre gracias a un gol en el último suspiro del delantero surgido de River, quien volvió a vestirse de héroe en un cierre de partido cargado de tensión.

El volante argentino se hizo cargo de un penal en el minuto 91 y no falló: convirtió para darle la victoria a su equipo, en lo que fue su segundo tanto consecutivo desde los doce pasos. De esta manera, Panichelli suma ya tres goles en apenas cuatro fechas del torneo, en las cuales disputó todos los minutos. En paralelo, el Colo Barco también fue titular y completó la totalidad del encuentro, afianzando su rol como pieza clave en el esquema.

Lo cierto es que, en medio de la efervescencia del Estrasburgo, la actuación de la sociedad albiceleste no pasó inadvertida para la Ligue 1, que en su cuenta oficial de Instagram compartió una foto de los dos gritando el gol con una descripción especial.

“La grinta”, escribió, acompañada de un emoji con la bandera argentina. Se trata de un término italiano que puede interpretarse como garra o valentía. Así, casualidad o no, tal vez haya significado el puntapié de un posible apodo para la Panicelli y Barco, reflejando el impacto que están generando en Estrasburgo.

La publicación de la liga francesa tras la victoria agónica de Racing de Estrasburgo.

El triunfo ante Le Havre dejó al Estrasburgo en la quinta posición de la tabla con 9 puntos, a tres del líder PSG, en un arranque que ilusiona a sus hinchas. Mientras, en el club alistan motores para decir presente a nivel internacional en la Conference League, de la mano de la legión sudamericana que lideran Panichelli y Barco junto al ecuatoriano Kendry Páez y el paraguayo Julio Enciso.

