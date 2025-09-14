Tras las negativas de Leverkusen y Real Madrid, las posturas de Echeverri y Mastantuono de cara al Mundial sub 20

El Mundial Sub 20 de Chile se acerca cada vez más y la Selección Argentina no recibe las mejores noticias en la recta final de la preparación. Diego Placente tiene plazo hasta el próximo jueves para entregar la lista definitiva de convocados, pero en las últimas horas ya sufrió dos bajas de peso: Claudio Echeverri y Franco Mastantuono no estarán disponibles, luego de que Bayer Leverkusen y Real Madrid confirmaran su decisión de no cederlos.

Las negativas caen como un golpe duro para el DT. Sin embargo, más allá de las posturas de los clubes, en las últimas horas trascendió las reacciones que tuvieron los propios jugadores tras el pulgar abajo de sus equipos. Por su parte, Echeverri estaría buscando agotar todos los caminos posibles para vestir la celeste y blanca, mientras que Mastantuono no encontró hueco alguno para flexibilizar a la Casa Blanca y eligió centrarse en su futuro en España.

En el caso del Diablito, fue el director deportivo del Leverkusen, Simon Rolfes, quien ratificó que el club no lo liberará. Pero Echeverri no se resigna: según informó Diario Olé, está presionando para revertir la postura, intentando transmitirle a los dirigentes alemanes la importancia desde lo personal que conlleva disputar un Mundial Sub-20 con su país. El problema es que es que la dirigencia y cuerpo técnico lo ven como una pieza a consolidar en la temporada y no quiere perderlo por un largo tramo de la temporada.

Mastantuono y Echeverri, lejos del Mundial Sub 20 tras la negativa de sus respectivos equipos (Getty Images).

El panorama de Mastantuono es distinto. Según el medio partidario Defensa Central, el delantero mantuvo una charla directa con Florentino Pérez, quien lo convenció de no viajar a Chile. El presidente blanco le advirtió que su ausencia equivaldría a perderse siete partidos y que, al regresar, podría perder terreno en la competencia interna, ya con figuras como Bellingham, Camavinga y Endrick de vuelta tras lesiones. Mastantuono terminó aceptando el mensaje y aseguró que su foco está en consolidarse en el Madrid.

Cómo está la situación del resto de juveniles en de Europa

Más allá de estos dos casos, Placente también recibió otros contratiempos: Borussia Dortmund no liberará a Aaron Anselmino y Benfica hará lo mismo con Gianluca Prestiani, una pieza de recambio habitual en el plantel portugués. La única incógnita sigue siendo Julio Soler, que podría ser cedido por el Bournemouth, aunque no hay confirmación oficial. En paralelo, en el Genoa tampoco hay intenciones de dejar salir a Valentín Carboni.

Con este panorama, Placente ultima detalles para presentar la nómina definitiva y afrontar desde el 28 de septiembre la disputa del grupo D junto a Cuba, Australia e Italia.

El fixture de Argentina en el Mundial Sub 20

Fecha 1: Cuba vs. Argentina – 28 de septiembre a las 20.00 horas

Fecha 2: Argentina vs. Australia – 1 de octubre a las 20.00 horas

Fecha 3: Argentina vs. Italia – 4 de octubre a las 20.00 horas

