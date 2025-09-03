El Presidente de UEFA dejó clara su postura ante el pedido de expulsar a una selección del Mundial 2026

Un par de semanas atrás se dio a conocer la carta enviada por la Asociación Italiana de Entrenadores de Fútbol, directamente a su federación. En ella pedían que la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) eleve una petición a FIFA y UEFA para prohibir la participación de Israel en sus torneos, incluyendo el Mundial 2026, por la guerra en Gaza con Palestina.

Ese pedido, hasta el momento, no ha sido elevado, por lo que ni UEFA ni FIFA han tenido que sentar a su comité directivo para evaluar la posibilidad de una sanción de ese estilo a Israel ni a los clubes de dicho país que compiten en torneos internacionales. Sin embargo, el Presidente de UEFA, Aleksander Ceferin se expresó al respecto.

Aleksander Ceferin dio su postura sobre la situación deportiva de Israel. (Getty)

En una reciente entrevista con el diario belga Político, Ceferin reveló su postura al respecto: “Mira, primero que nada, lo que está pasando con los civiles allí me está lastimando personalmente, me está matando”, reconoció el esloveno. “Desde el otro punto de vista, no estoy en favor de suspender a los atletas ¿Qué pueden hacer ellos para que su Gobierno detenga la guerra? Es muy, muy difícil”, señaló.

“A los clubes rusos se los suspendió por tres años y medio ¿Paró eso la guerra? No lo hizo”, completó Ceferin, quien con sus palabras dejó claro que no tiene intenciones de sancionar a la Selección de Israel ni a los clubes de dicho país de cara a las competiciones de UEFA.

Israel, frente a su mejor oportunidad para ir a un Mundial desde 1970

La única Copa del Mundo que jugó Israel como un seleccionado fue la de México 1970, donde quedó eliminada en una fase de grupos que compartió con Italia, Uruguay y Suecia. Desde entonces, no ha vuelto a participar de una fase final de Copa del Mundo, algo que podría cambiar en 2026.

Israel, con claras chances de ir al Mundial 2026. (Getty)

Con la inclusión de más seleccionados que nunca y su presente, Israel está en puestos de repechaje para el Mundial 2026, por encima de Italia y sólo por debajo de la implacable Noruega de Erling Haaland en el Grupo I de las Eliminatorias UEFA.

El primero clasifica directo al Mundial y el segundo va a repechaje, por lo que un buen resultado contra la Squadra Azzurra podría poner a Israel en condiciones de soñar por un lugar en la Copa del Mundo, más allá de todos los conflictos civiles que tiene en su territorio.