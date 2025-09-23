El primer posteo de Lamine Yamal tras perder el Balón de Oro con Ousmane Dembélé: “El plan de Dios es perfecto”

A pesar de ser uno de los máximos candidatos a quedarse con el galardón, Lamine Yamal perdió el Balón de Oro, que finalmente lo ganó Ousmane Dembélé, y fue elegido como el segundo mejor jugador de la temporada, debido a su buen nivel tanto en el Barcelona como en LaLiga.

Luego de esto, el ganador del Premio Kopa al mejor jugador del mundo sub 21 por segundo año consecutivo, publicó un posteo en su cuenta de Instagram, en el que se mostró feliz por el premio que consiguió, y además felicitó a su ex compañero, Dembélé, por quedarse con el Balón de Oro.

“El plan de Dios es perfecto, hay que escalar para llegar a la cima. Feliz por el trofeo Kopa x2 y felicitar a Ousmane Dembélé por el premio y la gran temporada”, escribió el delantero del Barcelona junto a una serie de fotos suyas en la gala de la ceremonia de entrega del Balón de Oro.

Además de este posteo, desde el entorno de Yamal también hablaron luego de esta gala. Quien rompió el silencio fue su padre, Mounir Nasraoui, quien en diálogo con El Chiringuito encendió una nueva polémica al afirmar que su hijo era el merecedor de ganar este premio.

“Creo que este es el mayor… no voy a decir robo, sino daño moral a un ser humano”, sentenció de forma contundente. Siguiendo por la misma línea, agregó de forma contundente: “Porque Lamine Yamal es el mejor del mundo con diferencia, con muchísima diferencia”.

Como si eso no fuera suficiente para dejar en claro cuál es su verdadera postura sobre la determinación que tomó la revista France Football para resolver al ganador, pocos segundos más tarde continuó. “No es porque sea mi hijo, no hay rivales. Lamine es Lamine Yamal, aquí ha pasado algo muy raro“, sostuvo el padre del ahora considerado segundo mejor futbolista de todo el mundo.

El posteo de Nicki Nicole para Lamine tras el Balón de Oro

Luego de ser elegido como el segundo mejor jugador del mundo y perder el Balón de Oro, Nicki Nicole, la cantante argentina y pareja del futbolista del Barcelona, le dedicó un posteo en su cuenta de Instagram. “Mi estrella, te amo”, escribió junto a una foto juntos en una pileta.

