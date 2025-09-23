Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

El primer posteo de Lamine Yamal tras perder el Balón de Oro con Ousmane Dembélé: “El plan de Dios es perfecto”

El delantero del Blaugrana publicó un posteo en su cuenta de Instagram y allí felicitó al futbolista del PSG por quedarse con el galardón.

Por Marco D'arcangelo

Lamine Yamal con el Premio Kopa.
© @lamineyamalLamine Yamal con el Premio Kopa.

A pesar de ser uno de los máximos candidatos a quedarse con el galardón, Lamine Yamal perdió el Balón de Oro, que finalmente lo ganó Ousmane Dembélé, y fue elegido como el segundo mejor jugador de la temporada, debido a su buen nivel tanto en el Barcelona como en LaLiga.

Luego de esto, el ganador del Premio Kopa al mejor jugador del mundo sub 21 por segundo año consecutivo, publicó un posteo en su cuenta de Instagram, en el que se mostró feliz por el premio que consiguió, y además felicitó a su ex compañero, Dembélé, por quedarse con el Balón de Oro.

El plan de Dios es perfecto, hay que escalar para llegar a la cima. Feliz por el trofeo Kopa x2 y felicitar a Ousmane Dembélé por el premio y la gran temporada”, escribió el delantero del Barcelona junto a una serie de fotos suyas en la gala de la ceremonia de entrega del Balón de Oro.

Además de este posteo, desde el entorno de Yamal también hablaron luego de esta gala. Quien rompió el silencio fue su padre, Mounir Nasraoui, quien en diálogo con El Chiringuito encendió una nueva polémica al afirmar que su hijo era el merecedor de ganar este premio. 

“Creo que este es el mayor… no voy a decir robo, sino daño moral a un ser humano”, sentenció de forma contundente. Siguiendo por la misma línea, agregó de forma contundente: “Porque Lamine Yamal es el mejor del mundo con diferencia, con muchísima diferencia”.

Como si eso no fuera suficiente para dejar en claro cuál es su verdadera postura sobre la determinación que tomó la revista France Football para resolver al ganador, pocos segundos más tarde continuó. “No es porque sea mi hijo, no hay rivales. Lamine es Lamine Yamal, aquí ha pasado algo muy raro“, sostuvo el padre del ahora considerado segundo mejor futbolista de todo el mundo.

Publicidad

El posteo de Nicki Nicole para Lamine tras el Balón de Oro

Luego de ser elegido como el segundo mejor jugador del mundo y perder el Balón de Oro, Nicki Nicole, la cantante argentina y pareja del futbolista del Barcelona, le dedicó un posteo en su cuenta de Instagram. “Mi estrella, te amo”, escribió junto a una foto juntos en una pileta. 

Mientras Lamine Yamal gana 31 millones, esto cobra Ousmane Dembélé tras ganarle el Balón de Oro 2025

ver también

Mientras Lamine Yamal gana 31 millones, esto cobra Ousmane Dembélé tras ganarle el Balón de Oro 2025

Las tres razones por las que Ousmane Dembélé le ganó el Balón de Oro 2025 a Lamine Yamal

ver también

Las tres razones por las que Ousmane Dembélé le ganó el Balón de Oro 2025 a Lamine Yamal

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

El Di María europeo duró solamente tres meses: tiene que ganar más y quejarse menos

ggrova
german garcía grova

Subiabre y Leonel Jaime rechazaron renovar su contrato con River y no jugarán ante Atlético Tucumán

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Qué pasa si Vélez gana, empata o pierde hoy contra Racing por la Copa Libertadores
Copa Libertadores

Qué pasa si Vélez gana, empata o pierde hoy contra Racing por la Copa Libertadores

Tarjeta verde: el innovador cambio del VAR que la FIFA aplicará en el Mundial Sub 20
Mundial Sub 20

Tarjeta verde: el innovador cambio del VAR que la FIFA aplicará en el Mundial Sub 20

Organizó una Copa del Mundo, estaba a punto de clasificar al Mundial 2026 y por una sanción de FIFA podría quedarse afuera
Mundial 2026

Organizó una Copa del Mundo, estaba a punto de clasificar al Mundial 2026 y por una sanción de FIFA podría quedarse afuera

Monchi deja Aston Villa y peligra el futuro de Dibu Martínez
Fútbol europeo

Monchi deja Aston Villa y peligra el futuro de Dibu Martínez

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo