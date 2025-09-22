Es tendencia:
Las tres razones por las que Ousmane Dembélé le ganó el Balón de Oro 2025 a Lamine Yamal

El delantero francés se quedó con el galardón tras una temporada llena de títulos en la que marcó la diferencia en números e influencia.

Por Bruno Carbajo

Dembélé y Lamine Yamal, el dúo líder del fútbol.
El Balón de Oro 2025 ya tiene dueño, y se trata de Ousmane Dembélé. El delantero del PSG se consagró como el mejor jugador del mundo tras imponerse en un mano a mano apasionante contra Lamine Yamal, la joya del Barcelona. La batalla individual entre ambos mantuvo en vilo al fútbol europeo durante meses, pero el veredicto final dejó al francés levantando su primer galardón tras una campaña inolvidable con el equipo de Luis Enrique.

La elección del ganador del premio más prestigioso a nivel individual en el fútbol se define por una votación de 100 periodistas internacionales, basada en tres criterios fundamentales: rendimiento individual y decisivo, éxitos colectivos y logros con el equipo, y Fair Play e imagen pública. Y, dentro de esa triple evaluación, Dembélé habría sacado la ventaja sobre el joven prodigio español.

Analizando en detalle, en el primer punto, el rendimiento individual, Dembélé brilló con luz propia. Jugó 53 partidos, marcó 35 goles y dio 16 asistencias, siendo la figura absoluta del PSG: fue máximo goleador y mejor jugador de la Champions League y también de la Ligue 1. Por su parte, Yamal tuvo un papel estelar con 21 goles y 22 asistencias. Paridad absoluta.

El segundo criterio, los éxitos colectivos, podría haber sido el encargado de marcar la diferencia. Es que Dembélé lo ganó todo con el PSG: Champions League, Ligue 1, Copa de Francia y Supercopa local. Yamal también levantó un triplete con el Barcelona (Liga, Copa del Rey y Supercopa de España), incluso derrotando al Real Madrid en dos finales, pero el peso de la Champions usualmente es determinante y el equipo culé se quedó en semifinales ante Inter.

Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro 2025 (Prensa Balón de Oro).

Además, la influencia de Dembélé para el éxito de su equipo -elegido el mejor del mundo durante la misma gala del Balón de Oro- fue tan determinante que hasta su propio entrenador, Luis Enrique, lo resumió en una frase: “Le daría el Balón de Oro a Dembélé solo por cómo defendió en la final de la Champions”.

En cuanto al tercer criterio, Fair Play e imagen pública, pese a no existir un criterio estadístico y plenamente objetivo, existe la chance de que Dembélé también saliera beneficiado. Esto se debe al perfil bajo y alejado de polémicas que mostró durante la temporada, mientras que Yamal, mediante un estilo que ya lo caracteriza, quedó expuesto en algunas controversias mediáticas, como su reciente festejo de cumpleaños en el que fue denunciado por contratar enanos.

Así, entre un rendimiento individual imponente, títulos colectivos de máxima jerarquía y una imagen pública intachable, Ousmane Dembélé terminó conquistando su primer Balón de Oro. Aunque la gala dejó otra certeza: Lamine Yamal, con 18 años, ya tiene su nombre asegurado dentro de la elite futbolera.

