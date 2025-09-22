Mientras Lamine Yamal gana 31 millones, esto cobra Ousmane Dembélé tras ganarle el Balón de Oro 2025

En una apasionante nueva gala de la entrega del Balón de Oro, Ousmane Dembélé se proclamó como el mejor jugador de la temporada 2024-25 según la votación organizada por France Football. El francés, campeón de la Champions League en la última campaña, sumó su primer galardón de este tipo.
En la capital francesa, dónde milita con la camiseta de Paris Saint-Germain, fue ovacionado en el Teatro del Châtelet. Como contracara, Lamine Yamal se quedó en las puertas de hacer historia y conquistar su primer Balón de Oro con apenas 18 años.
El niño maravilla de Barcelona demostró que ya es uno de los mejores del planeta y que está para grandes cosas. Sin embargo, el trofeo no fue para él en esta oportunidad, aunque seguramente no le faltarán oportunidades para ganarlo en el futuro.
Un factor importante que demuestra su impacto en el fútbol actual, y sobre todo en el de Barcelona, es el importante salario que percibe a pesar de su corta edad. Según el sitio Capology, especializado en los sueldos de los futbolistas, Yamal cobra alrededor de 31 millones de dólares por campaña.
Su vínculo hasta 2031 con el combinado catalán incluye aquel monto, que incluye varios bonus. Además, Barcelona lo blindó con una cláusula de rescisión de 1000 millones, una estrategia ya clásica para el club en cuanto a sus joyas.
El salario de Dembélé, por debajo del de Yamal
A pesar de que el delantero francés tiene una mayor experiencia, hoy con 28 años, su salario, para nada despreciable, es considerablemente menor al de la actual joya de Barcelona. En este caso, Dembélé cobra 20,3 millones de dólares por campaña.
Este salario lo posiciona como el futbolista mejor pago de toda la Ligue 1, con vínculo hasta mediados del 2028. Y no es para menos, el Mosquito fue una pieza clave en esta temporada histórica en el equipo de Luis Enrique.
Uno por uno, todos los ganadores del Balón de Oro
- 2025 | Ousmane Dembélé
- 2024 | Rodri Hernández
- 2023 | Lionel Messi
- 2022 | Karim Benzema
- 2021 | Lionel Messi
- 2019 | Lionel Messi
- 2018 | Luka Modrić
- 2017 | Cristiano Ronaldo
- 2016 | Cristiano Ronaldo
- 2015 | Lionel Messi
- 2014 | Cristiano Ronaldo
- 2013 | Cristiano Ronaldo
- 2012 | Lionel Messi
- 2011 | Lionel Messi
- 2010 | Lionel Messi
- 2009 | Lionel Messi
- 2008 | Cristiano Ronaldo
- 2007 | Kaká
- 2006 | Fabio Cannavaro
- 2005 | Ronaldinho
- 2004 | Andriy Shevchenko
- 2003 | Pavel Nedved
- 2002 | Ronaldo Nazário
- 2001 | Michael Owen
- 2000 | Luís Figo
- 1999 | Rivaldo
- 1998 | Zinedine Zidane
- 1997 | Ronaldo Nazário
- 1996 | Matthias Sammer
- 1995 | George Weah
- 1994 | Hristo Stoichkov
- 1993 | Roberto Baggio
- 1992 | Marco van Basten
- 1991 | Jean-Pierre Papin
- 1990 | Lothar Matthäus
- 1989 | Marco van Basten
- 1988 | Marco van Basten
- 1987 | Ruud Gullit
- 1986 | Igor Belánov
- 1985 | Michel Platini
- 1984 | Michel Platini
- 1983 | Michel Platini
- 1982 | Paolo Rossi
- 1981 | Karl-Heinz Rummenigge
- 1980 | Karl-Heinz Rummenigge
- 1979 | Kevin Keegan
- 1978 | Kevin Keegan
- 1977 | Allan Simonsen
- 1976 | Franz Beckenbauer
- 1975 | Oleg Blojín
- 1974 | Johan Cruyff
- 1973 | Johan Cruyff
- 1972 | Franz Beckenbauer
- 1971 | Johan Cruyff
- 1970 | Gerd Müller
- 1969 | Gianni Rivera
- 1968 | George Best
- 1967 | Flórian Albert
- 1966 | Bobby Charlton
- 1965 | Eusébio da Silva
- 1964 | Denis Law
- 1963 | Lev Yashin
- 1962 | Josef Masopust
- 1961 | Omar Sívori
- 1960 | Luis Suárez
- 1959 | Alfredo Di Stéfano
- 1958 | Raymond Kopa
- 1957 | Alfredo Di Stéfano
- 1956 | Stanley Matthews
