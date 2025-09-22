Mientras Lamine Yamal gana 31 millones, esto cobra Ousmane Dembélé tras ganarle el Balón de Oro 2025

En una apasionante nueva gala de la entrega del Balón de Oro, Ousmane Dembélé se proclamó como el mejor jugador de la temporada 2024-25 según la votación organizada por France Football. El francés, campeón de la Champions League en la última campaña, sumó su primer galardón de este tipo.

En la capital francesa, dónde milita con la camiseta de Paris Saint-Germain, fue ovacionado en el Teatro del Châtelet. Como contracara, Lamine Yamal se quedó en las puertas de hacer historia y conquistar su primer Balón de Oro con apenas 18 años.

El niño maravilla de Barcelona demostró que ya es uno de los mejores del planeta y que está para grandes cosas. Sin embargo, el trofeo no fue para él en esta oportunidad, aunque seguramente no le faltarán oportunidades para ganarlo en el futuro.

Un factor importante que demuestra su impacto en el fútbol actual, y sobre todo en el de Barcelona, es el importante salario que percibe a pesar de su corta edad. Según el sitio Capology, especializado en los sueldos de los futbolistas, Yamal cobra alrededor de 31 millones de dólares por campaña.

Su vínculo hasta 2031 con el combinado catalán incluye aquel monto, que incluye varios bonus. Además, Barcelona lo blindó con una cláusula de rescisión de 1000 millones, una estrategia ya clásica para el club en cuanto a sus joyas.

El salario de Dembélé, por debajo del de Yamal

A pesar de que el delantero francés tiene una mayor experiencia, hoy con 28 años, su salario, para nada despreciable, es considerablemente menor al de la actual joya de Barcelona. En este caso, Dembélé cobra 20,3 millones de dólares por campaña.

Este salario lo posiciona como el futbolista mejor pago de toda la Ligue 1, con vínculo hasta mediados del 2028. Y no es para menos, el Mosquito fue una pieza clave en esta temporada histórica en el equipo de Luis Enrique.

Uno por uno, todos los ganadores del Balón de Oro

2025 | Ousmane Dembélé

2024 | Rodri Hernández

2023 | Lionel Messi

2022 | Karim Benzema

2021 | Lionel Messi

2019 | Lionel Messi

2018 | Luka Modrić

2017 | Cristiano Ronaldo

2016 | Cristiano Ronaldo

2015 | Lionel Messi

2014 | Cristiano Ronaldo

2013 | Cristiano Ronaldo

2012 | Lionel Messi

2011 | Lionel Messi

2010 | Lionel Messi

2009 | Lionel Messi

2008 | Cristiano Ronaldo

2007 | Kaká

2006 | Fabio Cannavaro

2005 | Ronaldinho

2004 | Andriy Shevchenko

2003 | Pavel Nedved

2002 | Ronaldo Nazário

2001 | Michael Owen

2000 | Luís Figo

1999 | Rivaldo

1998 | Zinedine Zidane

1997 | Ronaldo Nazário

1996 | Matthias Sammer

1995 | George Weah

1994 | Hristo Stoichkov

1993 | Roberto Baggio

1992 | Marco van Basten

1991 | Jean-Pierre Papin

1990 | Lothar Matthäus

1989 | Marco van Basten

1988 | Marco van Basten

1987 | Ruud Gullit

1986 | Igor Belánov

1985 | Michel Platini

1984 | Michel Platini

1983 | Michel Platini

1982 | Paolo Rossi

1981 | Karl-Heinz Rummenigge

1980 | Karl-Heinz Rummenigge

1979 | Kevin Keegan

1978 | Kevin Keegan

1977 | Allan Simonsen

1976 | Franz Beckenbauer

1975 | Oleg Blojín

1974 | Johan Cruyff

1973 | Johan Cruyff

1972 | Franz Beckenbauer

1971 | Johan Cruyff

1970 | Gerd Müller

1969 | Gianni Rivera

1968 | George Best

1967 | Flórian Albert

1966 | Bobby Charlton

1965 | Eusébio da Silva

1964 | Denis Law

1963 | Lev Yashin

1962 | Josef Masopust

1961 | Omar Sívori

1960 | Luis Suárez

1959 | Alfredo Di Stéfano

1958 | Raymond Kopa

1957 | Alfredo Di Stéfano

1956 | Stanley Matthews

