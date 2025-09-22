¿Mantiene o saca a Franco Mastantuono? Xabi Alonso anunció cambios en el Real Madrid

Franco Mastantuono, con apenas 18 años, 1 mes y pocos días, viene acumulando titularidades en el Real Madrid. Ya jugó 4 partidos desde el inicio (Real Oviedo, Mallorca, Marsella por Champions League y RCD Espanyol) e ingresó desde el banco en su estreno (Osasuna).

Además, la única vez que el ex River no tuvo minutos fue ante la Real Sociedad en Anoeta, cuando regresó de su convocatoria con la Selección Argentina por la fecha FIFA de septiembre, en un partido en el que a Xabi Alonso se le quemaron los planes rápidamente con la expulsión de Dean Huijsen a los 32 minutos.

Aun así, en la última presentación del Real Madrid, Franco Mastantuono le cuestionó a su entrenador que lo haya modificado, a pesar de que estuvo en cancha 77 minutos, el mayor tiempo que registró en un partido desde su arribo al fútbol europeo. ”¿Me sacás a mí?”, contó Xabi que le dijo el oriundo de Azul.

No obstante, este planteo quedó algo opacado en el ambiente de la Casa Blanca y de la prensa española por le desplante de Vinícius, quien hace rato ni se gasta en ocultar que está disconforme con las decisiones del cuerpo técnico. Aparte, el propio estratega contempla cierto enojo de sus dirigidos al momento de salir del campo de juego.

“He sido jugador y cuando sustituyo a alguien lo llevo con naturalidad y me gusta hablar con ellos para ver cómo se han sentido después del partido. No hago una gran bola”, comentó el extécnico de Bayer Leverkusen este lunes 22 de septiembre, quien de esta manera intentó poner paños fríos a la controversia -mayormente- con el brasileño.

Sin embargo, Xabi anunció que evalúa modificaciones, puesto que Jude Bellingham y Eduardo Camavinga, dos futbolistas que todavía no debutaron en la temporada por diferentes dolencias, tienen chances de meterse en el once este martes contra el Levante en el Estadio Ciudad de Valencia por la sexta jornada de LaLiga 2025/2026. ”Han entrenado más y podrían ser titulares”, soltó.

En esa misma dirección, vaticinó que tendrá que apoyarse en los relevos para no fundir a ninguno: “Todos son importantes. Sólo llevamos seis partidos. Habrá un momento para todo y entrarán en las rotaciones. No me preguntn cuándo… pero lo harán. Hasta ahora llevamos un periodo corto. Veremos con más tiempo”.

A Xabi Alonso le consultaron por el tridente ofensivo que más le gustó hasta el momento

“Esta es complicada, me metería en un problema. Estoy contento y necesitamos a todos. Lo podemos hacer mejor en el último tercio. Tenemos que evolucionar y seguir queriendo hacer cosas diferentes, pero hay una base que se está construyendo y va a ser sólida para lo que queda de temporada. Alguno podía llevar más goles, otros esperan el primero… pero todos están con ganas”, expresó Xabi Alonso con respecto a sus delanteros.

