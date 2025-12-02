En medio de las críticas de los hinchas, el tenso cruce que vivió el Cholo Simeone por Julián Álvarez: “No a la altura de lo que es”

Por primera vez desde su explosiva llegada a España, el presente de Julián Álvarez genera un incómodo debate en el Atlético de Madrid. Si uno mira las estadísticas, parece una locura: 10 goles en 19 partidos, pero las sensaciones que brinda dentro de la cancha no terminarían de convencer. Tras la dura derrota ante el Barcelona (3-1), la tensión estalló en la sala de prensa, obligando al propio Diego Simeone a protagonizar una defensa personal de su delantero.

El Cholo vivió un momento tenso en conferencia de prensa cuando un periodista le consultó sobre el rendimiento de la Araña, al que calificó como “deficiente” dentro de una temporada “discreta”. Y el DT, con respeto, no titubeó para refugiar a su delantero. “Julián desde que llegó acá siempre ha rendido a un nivel altísimo, y es persona, es humano“, abrió..

Y agregó: “Puede jugar también un partido no a la altura de lo que él es, es parte de lo que le pasa a las personas“, agregó. Y sin olvidarse de la opinión del cronista, retrucó: “¿Vos un día malo lo tenés en tu trabajo? Puede pasarle, como a una persona, como a todos nosotros“.

El anormal presente de Julián

Julián disputó los 90 minutos en la caída del Colchonero en el Camp Nou. En un rendimiento colectivo bajo, no gozó de situaciones a su favor y extendió una sequía de goles de visitante que arrastra desde agosto. Además, le jugó en contra el morbo de haber enfrentado a nada menos que al equipo que tendría decidido ir a por su fichaje en el próximo mercado de pases. Un contexto que llegó al punto de despertar ciertos cuestionamientos de los hinchas del Atleti.

“Que se vaya para el Barça“, exclamó una parte de los simpatizantes rojiblancos, deseando una salida. Una opción que, al menos en lo económico, parece imposible: el surgido en River posee una cláusula de rescisión simbólicamente fijada en 500 millones de euros.

La banca del Cholo se presenta fundamental para Julián bajo este complicado panorama. Su titularidad está lejos de ponerse en discusión, lo cual le entrega la oportunidad de dar rápido vuelta la página y volver a llenarse la boca de gol. Algo que también le permitiría enderezar el camino al Atleti, que marcha cuarto en LaLiga y 12° en la Champions League.

