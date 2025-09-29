Romario eligió entre jugar para Real Madrid o para la Selección Argentina y sorprendió a todos: “Hasta la muerte”

Si de goleadores hablamos, Romario sin dudas entra entre los más destacados de la historia en cualquier ranking. El carioca anotó casi 700 goles a nivel oficial en una exitosa carrera en la que representó a los clubes más importantes y supo dejar su huella en la Selección de Brasil.

El campeón del mundo en Estados Unidos 1994, que también ganó dos Copas América y una Copa Confederaciones, es el cuarto máximo goleador histórica de la Canarinha detrás de nombres de la talla de Neymar, Pelé y Ronaldo Nazário. Es por eso que es una voz autorizada para hablar de esta disciplina.

El exjugador de 59 años hoy se destaca por sus filosas opiniones en podcasts además de aportar su grano de arena como senador en Río de Janeiro en el Partido Liberal. Pero aún resuena su importante legado a nivel de clubes, dónde supo escribir páginas importantes en los libros de algunas instituciones como Flamengo, Vasco da Gama, PSV Eindhoven y Barcelona.

Sobre todo, a pesar de que solo disputó menos dos temporadas allí, supo meterse a los hinchas del combinado catalán en el bolsillo. Fueron 39 goles y 11 asistencias en 65 partidos en los que llegó a ganar LaLiga en su primera campaña en el club.

Romario con la camiseta de Barcelona. (Foto: Getty)

En ese contexto, en una entrevista, quisieron incomodar a Romario con una pregunta que puso en juego su lealtad ante la Selección de Brasil y Barcelona. Concretamente, al goleador le preguntaron si preferiría jugar en Real Madrid o en Argentina.

“¡Tengo que elegir! ¡caralho!… estas preguntas tuyas…”, se sorprendió Romario, que lo pensó un poco, pero no esquivó la consulta. “Dos equipos geniales; en fin… voy a jugar con Argentina. Soy del Barcelona hasta la muerte ‘¡caralho!”, respondió el carioca.

