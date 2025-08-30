El Real Madrid de Mastantuono y el Atlético de Julián Álvarez ya conocen su calendario en la Champions League

Dos días después del sorteo de los partidos de la fase de liga en Mónaco, UEFA elaboró y dio a conocer el calendario de la Champions League para los 36 equipos participantes, que ya conocen cuándo y ante qué rival harán su estreno en septiembre.

Para el Real Madrid de Franco Mastantuono, que disputará por primera vez en su carrera la competición de clubes más importante de Europa, la primera fecha será en condición de local ante Olympique de Marsella, el martes 16 desde las 16.00 en el Santiago Bernabéu.

Para el Atlético de Madrid de Julián Álvarez, quien ya supo coronarse en el certamen con Manchester City, la jornada inaugural será con visita de riesgo al Liverpool en Anfield, el miércoles 17, también desde las 16.00.

Atlético de Madrid y Real Madrid ya conocen su camino en la fase de liga.

El calendario completo de Real Madrid

Fecha 1: Local de Olympique de Marsella – 16/9 – 16.00hs.

Fecha 2: Visitante de Kairat Almaty – 30/9 – 13.45hs.

Fecha 3: Local de Juventus – 22/10 – 16.00hs.

Fecha 4: Visitante de Liverpool – 4/11 – 16.00hs.

Fecha 5: Visitante de Olympiacos – 26/11 – 16.00hs.

Fecha 6: Local de Manchester City – 10/12 – 16.00hs.

Fecha 7: Local de Mónaco – 20/1 – 16.00hs.

Fecha 8: Visitante de Benfica – 28/1 – 16.00hs.

El calendario completo de Atlético de Madrid

Fecha 1: Visitante de Liverpool – 17/9 – 16.00hs.

Fecha 2: Local de Eintracht Frankfurt – 30/9 – 16.00hs.

Fecha 3: Visitante de Arsenal – 21/10 – 16.00hs.

Fecha 4: Local de Union SG – 4/11 – 16.00hs.

Fecha 5: Local de Inter de Milán – 26/11 – 16.00hs.

Fecha 6: Visitante de PSV – 9/12 – 16.00hs.

Fecha 7: Visitante de Galatasaray – 21/1 – 13.45hs.

Fecha 8: Local de Bodo Glimt – 28/1 – 16.00hs.

El formato de la fase de liga

Será la segunda edición de la Champions League que se disputará bajo el formato de fase de liga, con 36 equipos. Ya sin formato de grupos, se eligió el “sistema suizo” que implica una tabla de posiciones única para todos los participantes, lo que no significa que vayan a cruzarse todos contra todos.

Cada equipo tiene ocho rivales asignados y disputará cuatro partidos en condición de local y cuatro como visitante. Pero sí cabe aclarar que todos los puntos contabilizarán en una tabla única.

Publicidad

Publicidad

Los ocho primeros equipos clasificados de la fase de liga avanzarán directamente a octavos de final. Mientras que del 9º al 24º deberán superar una ronda extra de playoffs. Los equipos que acaben del puesto 25 hacia abajo quedarán eliminados.