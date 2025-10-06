Es tendencia:
Mundial Sub 20: la desventaja de Argentina vs. Chile o México si pasa a Cuartos de Final

El ganador del cruce Chile vs. México por los Octavos de Final contará con una ventaja para el duelo de la siguiente instancia.

Por Germán Carrara

La Selección Argentina Sub 20, si pasa a Cuartos de Final, tendrá un día menos de descanso que su rival Chile o México.
Este domingo terminó la Fase de Grupos del Mundial Sub 20 de Chile 2025. De esta manera quedó confeccionado el cuadro de los Octavos de Final, cuyos cruces se empezarán a disputar este martes 7 de octubre. Entre ellos estará el duelo entre el combinado local y la Selección de México en el Estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad de Valparaíso.

Dicho enfrentamiento se llevará a cabo a partir de las 20 (hora de Argentina) y el ganador avanzará a los Cuartos de Final, en donde se medirá con el vencedor del choque que protagonizarán Argentina (ganador del Grupo D con puntaje ideal) y Nigeria (tercero en el Grupo F) el miércoles 8 a las 16:30.

Es decir, Chile o México gozarán de varias horas más de descanso y de preparación para el cruce con la Albiceleste o el combinado africano, el cual la organización pautó para el sábado 11 de octubre a las 20 hs en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la ciudad de Santiago.

Por cierto, este desfasaje en los tiempos de los competidores no se volverá a repetir en la Semifinales, puesto que ambos partidos se llevarán a cabo el miércoles 15. Para completar, el compromiso que definirá el tercer y cuarto puesto se jugará el sábado 18 y la Final se disputará el domingo 19 (los dos en Santiago).

Argentina y Japón, hasta entonces, los dos mejores

La Selección Argentina y Japón son los únicos dos competidores que ganaron todos sus partidos en la Fase de Grupos. Y si bien la Albiceleste, en la comparación entre los dos, marcó más goles (8 en total, uno más que los asiáticos), los nipones son los únicos que no recibieron tantos en contra. En caso de cruzarse, solo lo podrían hacer en la final.

Cruces de los Octavos de Final del Mundial Sub 20

Chile vs. México

Argentina vs. Nigeria

Ucrania vs. España

Colombia vs. Sudáfrica

Paraguay vs. Noruega

Japón vs. Francia

Estados Unidos vs. Italia

Marruecos vs. Corea del Sur

