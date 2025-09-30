En medio de un inicio de temporada irregular, Guardiola teme perder a una de las máximas figuras del Manchester City: “Tengo mucho dolor”

De cara al duelo contra el Mónaco por la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League, el Manchester City puede sufrir una dura baja, debido a que no podría contar con Rodri, el mediocampista central que se perdió la temporada pasada a causa de una lesión ligamentaria.

En la conferencia de prensa previa a este compromiso, el entrenador del elenco inglés, Pep Guardiola, dio precisiones sobre el estado del volante español, quien no estuvo presente en la goleada ante el Burnley y que tampoco formaría parte de la delegación que viaje a Francia.

“En el entrenamiento, Rodri me dijo: ‘No puedo jugar. Tengo mucho dolor en mi rodilla, no puedo jugar’”, explicó Guardiola al hablar sobre la lesión del ganador del Balón de Oro 2024, que volvió a tener problemas en la rodilla que se operó a inicios de la temporada pasada.

“Y le dije: ‘¿No puedes jugar? No juegas. Así que otro va a jugar.’ Es la misma rodilla que se había lesionado. Cuando un jugador me dice que no puede jugar, tengo que escuchar. Lo más importante es su salud. Esperamos que no sea nada serio, pero es algo que tenemos que revisar cuidadosamente”, continuó sobre la charla que tuvo.

A lo largo de la última temporada, Manchester City sufrió la baja de Rodri, debido a que el equipo no pudo mantener el nivel dentro del campo que tenía con él en cancha. Tal es así que quedó rápidamente eliminado de la Champions y no pudo quedarse con la Premier League.

El City aguarda por la recuperación de Rodri

Debido a que no quieren forzar la recuperación del mediocampista central para que no se pierda los próximos compromisos, el City esperará por contar con el español cuando se sienta en óptimas condiciones para hacerlo. Es por eso que podría estar ausente para viajar a Francia.

En este contexto, si su rodilla no responde de la mejor manera, también podría perderse el duelo contra el Brentford con la Premier League, a la espera de reaparecer ya sea contra Everton por el certamen local o contra el Villarreal, por la tercera fecha de la Champions League.

