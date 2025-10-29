Exponen a un DT que dirigió dos mundiales y fue campeón de Europa con Cristiano Ronaldo: “No es un experto en fútbol, es muy malo”

Sin lugar a dudas, entre 2012 y 2022, la Selección de Bélgica vivió la generación dorada de su historia futbolística. En ese período contó con jugadores de la talla de Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Vincent Kompany, Thibaut Courtois, Marouane Fellaini y Dries Mertens, por nombrar algunos, todos en el mejor momento de su carrera. Sin embargo, esa selección no ganó absolutamente nada.

Su mejor participación en una Copa del Mundo fue el tercer puesto en el Mundial 2018, mientras que en el Mundial 2014 y en las Eurocopas de 2016 y 2020 quedó fuera en cuartos de final. Qatar 2022 marcó el fin de una era con la eliminación en Fase de Grupos y la destitución de Roberto Martínez, quien había liderado al seleccionado desde 2016.

Pero, para Radja Nainggolan, un futbolista que era habitué de aquel seleccionado en esos tiempos, y que destacó en clubes como Inter de Milán y Roma, era Roberto Martínez justamente el principal problema del seleccionado. El ex volante central se animó a charlar de todo en el canal del youtuber Junior Vertongen, y expuso por completo al entrenador español.

Nainggolan se quedó fuera de los torneos importantes con Roberto Martínez. (Getty)

“No es un experto en fútbol, es un entrenador muy malo“, aseguró Nainggolan, quien a pesar de su gran nivel no participó en ninguna Copa del Mundo, y solo jugó la Eurocopa de 2016, cuando Marc Wilmots todavía era el entrenador. “Bélgica podría haber ganado títulos si no fuera por él, no tenía tácticas, ni estrategias, ni estilo“, continuó Nainggolan.

“Si estábamos en problemas siempre era pase a Hazard, a De Bruyne o a Lukaku. Hoy me digo que hubiera preferido jugar para Indonesia, que me ha mostrado más respeto [que Martínez]”, completó.

Qatar 2022 fue el fin de la gran generación belga con un resultado decepcionante. (Getty)

Roberto Martínez se consagró con la Portugal de Cristiano Ronaldo

Inmediatamente luego de su participación poco exitosa en Qatar 2022, Roberto Martínez fue destituido del seleccionado belga y encontró refugio en una Portugal que se había quedado sin entrenador luego de caer en cuartos de final de dicha Copa del Mundo ante Marruecos.

Roberto Martínez fue sucesor de Fernando Santos y, en su primer campeonato con Portugal, llegó a cuartos de final de la EURO 2024, cayendo por penales con Francia. El siguiente compromiso fue la Nations League, donde ahí finalmente llegó el éxito.

Portugal ganó la Nations League esta temporada con Roberto Martínez. (Getty)

Portugal, con Cristiano Ronaldo como goleador y Roberto Martínez en el banco, venció a España por penales y se consagró campeona de la competencia, luego de dejar en el camino a Alemania y Dinamarca en semifinales y cuartos de final, respectivamente.

Hoy la Portugal de Roberto Martínez está a un punto de asegurar su clasificación al Mundial 2026, una nueva oportunidad de revancha para el seleccionador español, y de demostrarle a Nainggolan que está equivocado en su valoración de él como entrenador.

Datos clave