Fin del misterio: Luis Enrique reveló por qué borró a Gianluigi Donnarumma de PSG

En la previa de la Supercopa de Europa, PSG sacudió al mundo del fútbol al prescindir de los servicios de Gianluigi Donnarumma. El italiano, dueño del arco parisino por cuatro años y pieza clave en la obtención de la UEFA Champions League, no fue incluido en la nómina para enfrentar al Tottenham. Luis Enrique se hizo cargo de la decisión y explicó por qué marginó al arquero.

El estratega dejó en claro que lo del ex-Milan está lejos de tratarse de una lesión o de algún castigo, sino de una cuestión estrictamente futbolística. “Es uno de los mejores porteros del mundo, sin duda, y aún mejor como persona. Sin embargo, esta es la vida de los futbolistas de alto nivel“, comenzó explicando en conferencia de prensa.

Y continuó: “Yo soy 100% responsable de esta decisión difícil. Si fuera fácil, cualquiera lo haría. Estas decisiones tienen que ver con el perfil del portero que mi equipo necesita“. De esta manera, Lucas Chevalier, flamante refuerzo del gigante francés, se perfila para ser titular.

El representante de Donnarumma no le cree a Luis Enrique

Enzo Raiola, agente del golero italiano, aseguró que la decisión de prescindir de los servicios de su representado no fue del entrenador, sino de la directiva del club. En declaraciones con Sky Sports, aseguró que al jugador le cerraron la puerta por su decisión de no renovar su contrato, que vence en 2026.

“Estoy conmocionado: cuatro años de respeto y grandes resultados se han derrumbado en estos diez días. Corren el riesgo de borrar todo lo que hemos logrado con el PSG. Llegar al punto de dejarlo ir después de lo que ha hecho por el club es una enorme falta de respeto“, expresó.

Y profundizó: “Si se habló de renovación significaba que Gianluigi formaba parte de los planes de futuro del PSG. No creo que el entrenador hubiera podido cambiar de opinión en un mes. Esto es lo que más me entristece y me tranquiliza, porque a estas alturas es mejor no haber renovado el contrato”.

“La situación se alargó así porque el PSG planteó unas exigencias distintas a las del contrato de Gigio, que al final incluso aceptó condiciones más bajas porque estaba contento allí. Entre marzo y abril, la situación cambió de nuevo y decidimos poner todo en pausa. Volvimos a hablar antes del Mundial y confirmaron que las condiciones no cambiarían, y les dije que Gigio iba a quedarse en París con su contrato expirando. No esperábamos lo que ha sucedido en los últimos 10 días”, detalló el agente.

Para cerrar, aseguró que evalúan iniciar acciones legales contra el PSG: “En los próximos días comprenderemos mejor lo que tengan que decir, pero haré lo mismo con mis abogados. Incluso desde una perspectiva de imagen, tendremos que adoptar las posturas adecuadas para determinar cómo proceder y cómo interactuar con el club”.

El descargo de Donnarumma tras ser borrado de PSG

A través de su cuenta de Instagram, el arquero hizo su descargo y lamentó perderse la final por el primer título de la temporada: “Desde el primer día que llegué lo di todo dentro y fuera de la cancha para ganarme un lugar y defender la portería del Paris Saint-Germain. Desafortunadamente, alguien ha decidido que ya no puedo formar parte del grupo ni contribuir al éxito del equipo“.

“Estoy decepcionado y descorazonado. Espero tener la oportunidad de mirar a la afición del Parque de los Príncipes a los ojos una vez más y despedirme como se debe. Si eso no sucede, quiero que sepan que su apoyo y cariño significan mucho para mí, y nunca lo olvidaré”, expresó el ex-Milan.

Y cerró: “Siempre llevaré conmigo el recuerdo de todas las emociones, las noches mágicas y de ustedes, que me hicieron sentir como en casa. A mis compañeros, mi segunda familia: gracias por cada batalla, cada risa, cada momento que compartimos. Siempre serán mis hermanos. Jugar en este club y vivir en esta ciudad ha sido un inmenso honor. Gracias, Paris”.

