La decisión de Luis Enrique tras ser operado de urgencia a días del debut del PSG por la Champions League

El entrenador español estuvo involucrado en un accidente en bicicleta y se vio obligado a operarse de una fractura en la clavícula.

Luis Enrique habló tras ser operado de la clavícula
© PSG InsideLuis Enrique habló tras ser operado de la clavícula

El pasado viernes se dio a conocer que Luis Enrique, actual entrenador del PSG, había protagonizado un accidente mientras andaba en bicicleta, una de sus actividades predilectas. El español sufrió una fractura en su clavícula y, a raíz de ello, se vio obligado a pasar por el quirófano y operarse.

Por fortuna para él, su PSG no tenía partidos pactados para los siguientes días, ya que el calendario europeo estaba en pausa por la Fecha FIFA de septiembre. Sin embargo, este domingo el campeón francés recibirá al Lens en el Parque de los Príncipes, y el miércoles debe iniciar la defensa de su corona en la Champions League. Dos duelos que Luis Enrique no se perderá bajo ningún punto de vista.

El entrenador tomó la decisión de estar presente en el banquillo del primer equipo tanto para el duelo de este fin de semana por Ligue 1 como para el partido contra Atalanta. Ambos se jugarán en la capital francesa y verán a Luis Enrique dirigir con un cabestrillo en el brazo izquierdo.

Luis Enrique reapareció en los entrenamientos con un cabestrillo tras su operación. (@PSG_Inside)

En estos días en los que estuvo ausente recuperándose, Rafel Pol, primer asistente, se hizo cargo de los entrenamientos, mientras que Luis Enrique reapareció este viernes para hablar con la prensa del club y hacer oficial su presencia en los partidos. “Mi accidente no cambia nada. Estoy listo para trabajar; es solo una limitación física. Cada vez que pasa algo negativo en mi vida, intento cambiarlo y ver las cosas positivas. Me siento cómodo“, declaró.

PSG perderá a Ousmane Dembélé y Desire Doué lesionados en la Fecha FIFA

En las últimas horas se confirmó que el club parisino no tendrá a sus principales figuras para los próximos partidos, tras sufrir respectivas en el partido vs. Ucrania. Doué sintió una molestia y salió en el entretiempo. En su lugar entró Dembélé, pero salió a falta de 10 minutos para el cierre del partido también tuvo que retirarse con una lesión.

Dembélé y Doué se lesionaron con Francia en la Fecha FIFA y PSG los pierde por un tiempo. (Getty)

La salud de los jugadores es lo más importante. Sobre el resto no tengo nada que añadir“, declaró al respecto Luis Enrique en conferencia de prensa. Esto contrasta con el comunicado oficial del club, que apuntó contra Didier Deschamps y la Federación Francesa de Fútbol (FFF), culpándolos de lo sucedido.

“Enviamos a la Federación información sobre la carga de trabajo que podían soportar y su riesgo de lesión, pero el personal médico de la Selección no tuvo en cuenta nuestras recomendaciones“, acusa el comunicado. “Pedimos un protocolo de coordinación entre clubes y selecciones y el respeto de un principio de precaución en la convocatoria y uso de jugadores, en particular cuando tienen una patología en tratamiento. Los recientes incidentes, graves y evitables, deben dar lugar a medidas correctivas rápidas e inmediatas”, agrega.

