Franco Mastantuono, la esperanza argentina en el Golden Boy 2025

Franco Mastantuono sigue dando pasos acelerados para transformarse en el máximo exponente del Fútbol Argentino en el mundo durante por los próximos años. Es que después de haber debutado en el Real Madrid y de convertirse en el jugador más joven en la historia de la Selección Argentina mayor, ahora se posiciona como el único representante albiceleste en un importante premio que condecora al mejor Sub 21.
Es nada más ni nada menos que el Golden Boy, reconocimiento que organiza el periódico italiano Tuttosports, y que desde el 2003, año tras otro, va aumentando su prestigio, puesto que ya se lo llevaron nombres como los de Lionel Messi (2005), Sergio Aguero (2007), Wayne Rooney (2004), Paul Pogba (2013), Kylian Mbappé (2017), Erling Haaland (2020) y Jude Bellingham (2023).
Para esta edición, el ex River aparece como la única esperanza de la Argentina para llevarse el galardón, a diferencia del año pasado en el que estuvieron presentes Alejandro Garnacho (por ese entonces en el Manchester United), Facundo Buonanotte (en ese momento en el Brighton) y Valentín Carboni (que estaba en el Monza.
En caso de que Franco Mastantuono logre quedarse con el premio, Argentina se ubicaría segundo junto a Inglaterra con 3 premios (además de Rooney y Bellingham, en 2014 lo ganó Rahem Steerling), los dos por detrás de España que se mantiene en la cima con 5 (Cesc Fábregas en 2006, Isco en 2012, Pedri en 2021, Gavi en 2022 y Lamine Yamal en 2024).
Franco Mastantuono, el único argentino nominado para el Golden Boy 2025.
Lamine Yamal, el máximo candidato a llevarse el Golden Boy
Más allá del deseo desde la Argentina por verlo a Franco Mastantuono ganando el Golden Boy, la realidad indica que, otra vez, el principal favorito es Lamine Yamal, por lo que fue su temporada 2024/2025 en la que se tornó sumamente determinante para que el Barcelona se adjudique LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España.
No obstante, el oriundo de Azul apenas tiene 18 años, por lo que tiene 3 temporadas más para intentar quedarse con la estatuilla que otorga el medio italiano mencionado.
Todos los nominados al Golden Boy 2025
Josh Acheampong – Chelsea FC
Yusuf Akcicek – Fenerbahçe SK
Mathis Amougou – Chelsea FC
Valentín Atangana – Stade de Reims
Juma Bah – RC Lens
Jean-Mattéo Bahoya – Eintracht Frankfurt
Ezechiel Banzuzi – Oud-Heverlee Lovaina
Noam Ben Harush – Hapoel Haifa FC
Eliesse Ben Seghir – AS Monaco FC
Lucas Bergvall – Tottenham Hotspur FC
Tom Bischof – TSG 1899 Hoffenheim
Clement Bischoff – Brondby IF
El Chadaille Bitshiabu – RB Leipzig
Thijmen Blokzijl – FC Groningen
Andrei Borza – FC Rapid
Ayyoub Bouaddi – LOSC Lille
Pietro Comuzzo – ACF Fiorentina
Pau Cubarsi – FC Barcelona
Adam Daghim – RB Salzburgo
Bence Dárdai – VfL Wolfsburgo
Assane Diao – Como 1907
Tyler Dibling – Southampton FC
Désiré Doué – Paris Saint-Germain FC
Julien Duranville – Borussia Dortmund
Endrick – Real Madrid CF
Dario Essugo – Chelsea FC
Martim Fernández – FC Porto
Matías Fernández-Pardo – LOSC Lille
Malick Fofana – Olympique Lyonnais
Héctor Fort – FC Barcelona
Victor Froholdt – FC Copenhague
Joane Gadou – RB Salzburgo
Tyrique George – Chelsea FC
Martin Gjone – Sandefjord
Mika Godts – AFC Ajax
Mikel Gogorza – FC Midtjylland
Archie Gray – Tottenham Hotspur FC
Marc Guiu – Chelsea FC
Arda Güler – Real Madrid CF
Michal Gurgul – Lech Poznan
Conrad Harder – Sporting Clube de Portugal
Jorrel Hato – AFC Ajax
Eivind Helland – SK Brann
Jack Hinshelwood – Brighton & Hove Albion FC
Lucas Hogsberg – FC Nordsjaelland
Dean Huijsen – Real Madrid CF
George Ilenikhena – AS Monaco FC
Finn Jeltsch – VfB Stuttgart
Álex Jiménez – AC Milán
Konstantinos Karetsas – KRC Genk
Semih Kilicsoy – Besiktas JK
Charalampos Kostoulas – Olympiakos CFP
Keita Kosugi – Djurgardens IF
Saël Kumbedi – Olympique Lyonnais
Giovanni Leoni – Parma Calcio 1913
Yarin Levi – B. Jerusalén
Myles Lewis-Skelly – Arsenal FC
Filip Loftesnes-Bjune – Sandefjord
Kobbie Mainoo – Manchester United FC
Andrija Maksimovic – Estrella Roja FC 93
Christian Mawissa – AS Monaco FC
Senny Mayulu – París Saint-Germain FC
Antoni Milambo – Feyenoord Rotterdam
Rodrigo Mora – FC Porto
Christos Mouzakitis – Olympiakos CFP
Taras Mykhavko – Dinamo de Kiev
Pau Navarro – Villarreal CF
Antonio Nusa – RB Leipzig
Ethan Nwaneri – Arsenal FC
Sverre Nypan – Rosenborg BK
Yasin Ozcan – Kasimpasa SK
Armin Pécsi – Puskás AFC
Mike Penders – KRC Genk
Geovany Quenda – Sporting Clube de Portugal
Givairo Read – Feyenoord Rotterdam
Guillaume Restes – Toulouse FC
Jesús Rodríguez – Real Betis Balompié
Roger – Sporting Clube de Braga
Kyriani Sabbe – Club Brujas
Mamadou Sarr – RC Estrasburgo
Leo Sauer – NAC Breda
Joaquín Seys – Club Brujas
Jan-Carlo Simic – RSC Anderlecht
Kees Smit – AZ Alkmaar
Aleksandar Stankovic – FC Luzern
Chemsdine Talbi – Club Brujas
Mathys Tel – Tottenham Hotspur FC
Can Uzun – Eintracht Frankfurt
Arthur Vermeeren – RB Leipzig
Luka Vuskovic – KVC Westerlo
Sindre Walle Egeli – FC Nordsjaelland
Paul Wanner – 1.FC Heidenheim 1846
Nelson Weiper – 1. FSV Maguncia 05
Malick Yalcouyé – SK Sturm Graz
Lamine Yamal – FC Barcelona
Kenan Yildiz – Juventus FC
Leny Yoro – Manchester United FC
Franco Mastantuono – Real Madrid
Marvin Young – Sparta Rotterdam
Warren Zaire-Emery – París Saint-Germain FC
Nils Zatterstrom – Malmö FF
