Franco Mastantuono, la esperanza argentina en el Golden Boy 2025

Franco Mastantuono sigue dando pasos acelerados para transformarse en el máximo exponente del Fútbol Argentino en el mundo durante por los próximos años. Es que después de haber debutado en el Real Madrid y de convertirse en el jugador más joven en la historia de la Selección Argentina mayor, ahora se posiciona como el único representante albiceleste en un importante premio que condecora al mejor Sub 21.

Es nada más ni nada menos que el Golden Boy, reconocimiento que organiza el periódico italiano Tuttosports, y que desde el 2003, año tras otro, va aumentando su prestigio, puesto que ya se lo llevaron nombres como los de Lionel Messi (2005), Sergio Aguero (2007), Wayne Rooney (2004), Paul Pogba (2013), Kylian Mbappé (2017), Erling Haaland (2020) y Jude Bellingham (2023).

Para esta edición, el ex River aparece como la única esperanza de la Argentina para llevarse el galardón, a diferencia del año pasado en el que estuvieron presentes Alejandro Garnacho (por ese entonces en el Manchester United), Facundo Buonanotte (en ese momento en el Brighton) y Valentín Carboni (que estaba en el Monza.

En caso de que Franco Mastantuono logre quedarse con el premio, Argentina se ubicaría segundo junto a Inglaterra con 3 premios (además de Rooney y Bellingham, en 2014 lo ganó Rahem Steerling), los dos por detrás de España que se mantiene en la cima con 5 (Cesc Fábregas en 2006, Isco en 2012, Pedri en 2021, Gavi en 2022 y Lamine Yamal en 2024).

Franco Mastantuono, el único argentino nominado para el Golden Boy 2025.

Lamine Yamal, el máximo candidato a llevarse el Golden Boy

Más allá del deseo desde la Argentina por verlo a Franco Mastantuono ganando el Golden Boy, la realidad indica que, otra vez, el principal favorito es Lamine Yamal, por lo que fue su temporada 2024/2025 en la que se tornó sumamente determinante para que el Barcelona se adjudique LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España.

Publicidad

Publicidad

No obstante, el oriundo de Azul apenas tiene 18 años, por lo que tiene 3 temporadas más para intentar quedarse con la estatuilla que otorga el medio italiano mencionado.

Todos los nominados al Golden Boy 2025

Josh Acheampong – Chelsea FC

Yusuf Akcicek – Fenerbahçe SK

Mathis Amougou – Chelsea FC

Valentín Atangana – Stade de Reims

Juma Bah – RC Lens

Jean-Mattéo Bahoya – Eintracht Frankfurt

Ezechiel Banzuzi – Oud-Heverlee Lovaina

Noam Ben Harush – Hapoel Haifa FC

Eliesse Ben Seghir – AS Monaco FC

Lucas Bergvall – Tottenham Hotspur FC

Tom Bischof – TSG 1899 Hoffenheim

Clement Bischoff – Brondby IF

El Chadaille Bitshiabu – RB Leipzig

Thijmen Blokzijl – FC Groningen

Andrei Borza – FC Rapid

Ayyoub Bouaddi – LOSC Lille

Pietro Comuzzo – ACF Fiorentina

Pau Cubarsi – FC Barcelona

Adam Daghim – RB Salzburgo

Bence Dárdai – VfL Wolfsburgo

Assane Diao – Como 1907

Tyler Dibling – Southampton FC

Désiré Doué – Paris Saint-Germain FC

Julien Duranville – Borussia Dortmund

Endrick – Real Madrid CF

Dario Essugo – Chelsea FC

Martim Fernández – FC Porto

Matías Fernández-Pardo – LOSC Lille

Malick Fofana – Olympique Lyonnais

Héctor Fort – FC Barcelona

Victor Froholdt – FC Copenhague

Joane Gadou – RB Salzburgo

Tyrique George – Chelsea FC

Martin Gjone – Sandefjord

Mika Godts – AFC Ajax

Mikel Gogorza – FC Midtjylland

Archie Gray – Tottenham Hotspur FC

Marc Guiu – Chelsea FC

Arda Güler – Real Madrid CF

Michal Gurgul – Lech Poznan

Conrad Harder – Sporting Clube de Portugal

Jorrel Hato – AFC Ajax

Eivind Helland – SK Brann

Jack Hinshelwood – Brighton & Hove Albion FC

Lucas Hogsberg – FC Nordsjaelland

Dean Huijsen – Real Madrid CF

George Ilenikhena – AS Monaco FC

Finn Jeltsch – VfB Stuttgart

Álex Jiménez – AC Milán

Konstantinos Karetsas – KRC Genk

Semih Kilicsoy – Besiktas JK

Charalampos Kostoulas – Olympiakos CFP

Keita Kosugi – Djurgardens IF

Saël Kumbedi – Olympique Lyonnais

Giovanni Leoni – Parma Calcio 1913

Yarin Levi – B. Jerusalén

Myles Lewis-Skelly – Arsenal FC

Filip Loftesnes-Bjune – Sandefjord

Kobbie Mainoo – Manchester United FC

Andrija Maksimovic – Estrella Roja FC 93

Christian Mawissa – AS Monaco FC

Senny Mayulu – París Saint-Germain FC

Antoni Milambo – Feyenoord Rotterdam

Rodrigo Mora – FC Porto

Christos Mouzakitis – Olympiakos CFP

Taras Mykhavko – Dinamo de Kiev

Pau Navarro – Villarreal CF

Antonio Nusa – RB Leipzig

Ethan Nwaneri – Arsenal FC

Sverre Nypan – Rosenborg BK

Yasin Ozcan – Kasimpasa SK

Armin Pécsi – Puskás AFC

Mike Penders – KRC Genk

Geovany Quenda – Sporting Clube de Portugal

Givairo Read – Feyenoord Rotterdam

Guillaume Restes – Toulouse FC

Jesús Rodríguez – Real Betis Balompié

Roger – Sporting Clube de Braga

Kyriani Sabbe – Club Brujas

Mamadou Sarr – RC Estrasburgo

Leo Sauer – NAC Breda

Joaquín Seys – Club Brujas

Jan-Carlo Simic – RSC Anderlecht

Kees Smit – AZ Alkmaar

Aleksandar Stankovic – FC Luzern

Chemsdine Talbi – Club Brujas

Mathys Tel – Tottenham Hotspur FC

Can Uzun – Eintracht Frankfurt

Arthur Vermeeren – RB Leipzig

Luka Vuskovic – KVC Westerlo

Sindre Walle Egeli – FC Nordsjaelland

Paul Wanner – 1.FC Heidenheim 1846

Nelson Weiper – 1. FSV Maguncia 05

Malick Yalcouyé – SK Sturm Graz

Lamine Yamal – FC Barcelona

Kenan Yildiz – Juventus FC

Leny Yoro – Manchester United FC

Franco Mastantuono – Real Madrid

Marvin Young – Sparta Rotterdam

Warren Zaire-Emery – París Saint-Germain FC

Nils Zatterstrom – Malmö FF

ver también A días de la entrega del Balón de Oro, Lamine Yamal se encamina a quedarse con otra distinción mundial