El detalle del discurso de Mastantuono en su presentación en Real Madrid que indignó a los hinchas de River: “No te olvides de tus raíces”

En su presentación como refuerzo del Real Madrid, el mediocampista argentino Franco Mastantuono tomó la palabra y dio un discurso dedicado tanto a su familia como a los hinchas de su nuevo equipo. Además, generó la indignación de los simpatizantes de River, su ex club.

Esto se debe a que en sus primeras palabras como futbolista del Merengue, el oriundo de Azul no nombró al Millonario, club en el que realizó las divisiones inferiores y en el que marcó récords debido a su debut y sus primeros goles en Primera División con tan solo 16 años.

Debido a esto, en las redes sociales los hinchas de River lo criticaron a Mastantuono ya que lo acusaron de olvidarse del club. Además, le pidieron mayor respeto para con la institución a la que llegó en 2017, con tan solo 12 años, y en la que se asentó a partir de 2019.

“Florentino respeto más a River que Mastantuono”, “Dejó de lado al club que lo formó y lo dio a conocer al mundo”, “2 dedos de frente no te olvides de tus raíces”, “Hubiese sido bueno que el pibe al menos mencione a River”, fueron algunos de los comentarios criticando al argentino.

Mastantuono habló sobre River en conferencia de prensa

Minutos después del discurso que indignó a los hinchas de River, Franco Mastantuono habló en conferencia de prensa y ante las preguntas de los medios nombró en más de una oportunidad al Millonario, tanto para contar su paso por el club, como también para destacarlo por su importancia en América.

“Agradezco mucho a los fans por el cariño que me brindaron cuando llegué. Cuando se hizo oficial, mi cabeza estaba puesta en River, pero cuando llegué a Madrid me enfoqué en este club”, comentó el argentino sobre sus últimos días en el Millonario, con quien disputó el Mundial de Clubes.

“Mi primer sueño como futbolista fue jugar en River. Es un orgullo pasar de River, que en mi opinión es el club más grande de América, al club más grande del mundo como es el Madrid”, cerró el oriundo de Azul para destacar al elenco de Núñez, y a su vez, volver a elogiar a su nuevo equipo.

¿Cuándo debuta Franco Mastantuono en el Real Madrid?

Si bien todo dependerá de Xabi Alonso, todo indica que podría ser considerado para el partido por la segunda jornada de LaLiga, en el cual el Merengue visitará al Real Oviedo. Dicho encuentro se disputará el 24 de agosto en Asturias.

Hay que destacar que antes de ese partido, Real Madrid enfrentará el próximo martes 19 de agosto a Osasuna en el Santiago Bernabéu, pero difícilmente Mastantuono sea contemplado para ese duelo ya que llega sin ritmo futbolístico. La última vez que el pibe de Azul jugó de manera oficial fue el 25 de junio cuando River enfrentó a Inter por el Mundial de Clubes.

