Jornada a pura emoción para Franco Mastantuono. Este jueves 14 de agosto de 2025 quedará marcado para siempre en su vida, no solamente porque es el día en que cumple 18 años, sino porque fue presentado oficialmente como jugador del Real Madrid. El pase se había concretado hacía semanas, pero era necesario que llegue a la mayoría de edad para poder hacerlo de manera oficial. Hubo revisión médica, firma de contrato, discurso de Florentino, breves palabras del jugador y hasta video emotivo.

Una vez que terminó el evento oficial, Franco Mastantuono brindó una conferencia de prensa y allí estuvo presente BOLAVIP. Ante la consulta respecto a sus expectativas con la Selección Argentina de cara al próximo Mundial, el ex futbolista de River afirmó: “Pienso en el ahora, trato en pensar en lo que viene, obviamente que mi sueño y mi objetivo es estar en el Mundial, voy a luchar para eso. Ahora quiero empezar a entrenar con el primer equipo, poner la cabeza ahí y ojalá se vaya dando todo para estar en ese Mundial”.

Franco Mastantuono tuvo su debut con la Selección Argentina Mayor el pasado 5 de junio ante Chile. (Foto: Getty).

Florentino Pérez le dio la bienvenida a Franco Mastantuono

El máximo mandatario del Real Madrid fue el encargado de presentar a Mastantuono y lo hizo con unas emotivas palabras: “Querido Franco Mastantuono, bienvenido al Real Madrid, hoy se cumple tu sueño. Hoy es uno de los días más importantes de tu vida y lo es también para tu familia, ellos saben bien lo que has tenido que luchar para estar aquí. Hoy estamos muy orgullosos de verte feliz y dispuesto a afrontar el gran reto de tu vida”

Además, agregó: “Querido Franco Mastantuono, hoy te sumas a la prestigiosa lista de futbolistas argentinos que han llegado al Real Madrid, estamos convencidos que nos vas a ayudar a seguir aumentando nuestro palmarés. Ahora emprendes tu camino con la camiseta del Real Madrid, después de haber sido el jugador más joven en la historia en debutar en la Selección Argentina, también has sido uno de los tres jugadores más jóvenes en debutar en River con 16 años. Sabíamos que muchos clubes querían contar contigo, pero tú tenías claro que querías cumplir tu sueño de jugar en el Real Madrid y esto es algo que te agradeceremos siempre”.

Florentino Pérez y Franco Mastantuono. (Foto: Prensa Real Madrid).

“A partir de ahora te espera un Bernabéu que te va a apoyar, vas a compartir vestuario con jugadores que lo han ganado todo y sobre todo son madridistas. Nuestra historia se ha forjado con grandes jugadores del mundo que han transmitido los valores de nuestro club. Todo lo que hemos conseguido se ha basado en el trabajo, en el sacrificio, en el compañerismo y en la solidad. Desde hoy te pones la camiseta blanca de las 15 Copas de Europa, muchas gracias por querer estar aquí con nosotros”, concluyó Florentino Pérez.

¿Cuánto dinero pagó Real Madrid por Franco Mastantuono?

El pase de Franco Mastantuono a Real Madrid se dio por la cláusula de salida, la cual ejecutó el futbolista. River se quedó con 45 millones de euros limpios, por lo que los españoles debieron hacerse cargo de la parte impositiva, lo que hizo que el pase ascienda a unos 63 millones de euros en total. Claramente es la venta más importante de la historia del fútbol argentino.

