Fue campeón de Champions con gol en la final, no juega desde abril del 2024 y romperá su contrato con un gigante de Europa

Seis años atrás, el Liverpool se consagraba campeón de la UEFA Champions League 2018/19, venciendo en la final al Tottenham; Mo Salah, de penal, abrió la cuenta en ese partido y los de Jürgen Klopp lo sentenciaron a los 87 minutos, por intermedio de Divock Origi. Con 24 años, el delantero belga vivía su mejor momento en el fútbol y uno que contrasta completamente con su presente.

Hoy, a sus 30 años, Divock Origi es jugador del AC Milan, camiseta que no viste desde mayo del 2023, cuando jugó cinco minutos ante Juventus. Desde entonces, no volvió a ser convocado por ni por Stefano Pioli, entrenador en aquel momento, ni por Paulo Fonseca ni Sergio Conceicao, quienes siguieron en el cargo. Tampoco entra en la consideración de Massimiliano Allegri y ahora busca romper su contrato -válido hasta 2028- para poder dejar el club.

En medio de todo esto, Origi se fue cedido al Nottingham Forest, donde estuvo durante toda la temporada 2023/24, convirtiendo apenas 1 gol en 22 partidos. Desde su vuelta, no ha vuelto a jugar en Milan, con el que computa 2 goles en 36 partidos jugados, todo en su primer paso por el club.

Divock Origi no juega con Milan desde 2023 y su último partido oficial fue en abril de 2024 con el Forest.

El foco de la disputa entre el delantero belga y los entrenadores/directiva del conjunto rossoneri proviene de que Origi se ha negado a jugar con el equipo reserva (AC Milan Primavera). Desde entonces, no ha vuelto a ser considerado como miembro del primer equipo; en su lugar, se ha entrenado de forma particular con un entrenador personal.

Su gol vs. Barcelona lo convirtió en un héroe en Liverpool

Aquel Liverpool campeón de Jürgen Klopp tiene en Divock Origi a uno de sus grandes héroes; y no por el gol en la final ante Tottenham, sino por el recordado tanto en la Semifinal vs. Barcelona. El belga fue el único que entendió a Trent Alexander-Arnold en aquel tiro de esquina lanzado rápidamente que sorprendió a ter-Stegen y a la defensa culé y que permitió dar vuelta la serie de 0-3 a 4-3.

Origi fue el héroe de la histórica remontada vs. Barcelona.

En su palmarés con Liverpool también se encuentran una Premier League, una FA Cup, una Carabao Cup, un Mundial de Clubes y una Supercopa UEFA, conseguidos en las siete temporadas que jugó con los Reds.