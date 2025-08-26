Matías Almeyda no logra levantar al Sevilla: ”No voy a poner excusas”

Es verdad que apenas van dos fechas, pero verlo al Sevilla, un club con gran historia nacional e internacional, en la zona del descenso a la segunda categoría del fútbol español es sumamente impactante. De hecho, la dirigencia confió en Matías Almeyda para que sea la solución en pos de enderezar al equipo y llevarlo nuevamente en dirección a los puestos de clasificación a competiciones de la UEFA.

Es cierto que el elenco de Nervión, en la temporada pasada, se salvó de milagro (terminó decimoséptimo, a tan solo un escalón de la B). Por lo que el Pelado precisará mayor tiempo para encontrar el funcionamiento que le permita recuperarse de la derrota 3 a 2 con el Athletic Club de Bilbao en San Mamés y 2 a 1 con el Getafe en el Ramón Sánchez Pizjuán.

De igual modo, a pesar de la situación, tras la caída con el elenco madrileño, el ex Selección Argentina, en conferencia de prensa, se mostró cauto: “Llevo dos partidos y una pretemporada de trabajo. Esto requiere de paciencia, que los jugadores logren tener más tiempo de confianza. De esto no se sale de un día para otro. De esto se sale no poniendo excusas y no cometiendo errores. Lo más importante que quiero modificar de este grupo es la confianza”.

En cuanto al 2 a 1 con el Getafe, Almeyda soltó: “Creo que debo hacerlo más frío para no cometer errores en lo que voy a decir. La ilusión era otra. Vuelvo a repetir lo que dije en el partido pasado. Pequeños detalles definen partidos y el rival no perdona. Sabíamos que iba a ser difícil entrar a un rival de estas características. Se intentó, pero con poca claridad y cuando hay pocas oportunidades, hay que definir”.

Por otro lado, no descartó hacer alguna incorporación en las últimas horas del libro de pases (cierra el 31 de agosto a las 23:59): “El mercado está abierto y se está haciendo todo lo posible por diferentes temas. Pero el primer día dije que no iba a poner excusas y no las voy a poner. No soy exitista, creo en el trabajo. Corregir cosas lleva tiempo, porque hay que ver el error y aceptarlo. No lo veo todo mal, hay acciones en las que el equipo va de otra manera, porque los resultados no cambian”.

El próximo compromiso del Sevilla de Matías Almeyda

La próxima cita del Sevilla es una gran oportunidad para recuperar parte de lo perdido en las dos primeras fechas de LaLiga 2025/2026. Su rival será el Girona (en el Estadio Municipal de Montilivi el sábado 30 de agosto), un elenco que, por diferencia de gol, está último en la tabla de posiciones del campeonato de la primera división del fútbol español.

Publicidad

Publicidad

Cayó 3 a 1 con el Rayo Vallecano en el debut y 5 a 0 con el Villarreal en la segunda jornada. Encima, su entrenador, Míchel, en la conferencia de prensa posterior a la goleada, dijo que sus jugadores no lo representan, por lo que el clima en el conjunto catalán lejos está de ser el mejor para revertir su situación.

ver también Luis De La Fuente, DT de España, advierte que ”trabajará mucho” para vencer a Argentina