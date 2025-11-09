Es tendencia:
Dibu Martínez en modo The Best: penal atajado y salvada descomunal para Aston Villa en la Premier League

Días después de haber vuelto a ser nominado al premio The Best, el arquero argentino se despachó con dos atajadas dignas de ser el mejor del mundo.

Por Germán Celsan

Dibu Martínez y dos atajadas notables para Aston Villa vs. Bournemouth
Dibu Martínez y dos atajadas notables para Aston Villa vs. Bournemouth

En 2023 y 2024, Emiliano ‘Dibu’ Martínez se quedó con el premio The Best al mejor arquero del mundo. Y para este 2025 volvió a ser nominado entre los ocho posibles ganadores. Y si bien no es el máximo candidato, este domingo tuvo un partido para ser tenido en cuenta una vez más: penal atajado y una atajada imposible para demostrar su vigencia.

Aston Villa recibió a Bournemouth por la Fecha 12 de la Premier League, y si bien el conjunto de Birmingham se imponía por 2 a 0 luego de los goles de Buendía y Onana en el primer tiempo, ese resultado es inexplicable de no ser por la actuación de Dibu Martínez en la segunda parte. Primero con un tapadón ante el tiro de Scott, que tuvo un desvío en el camino y casi se le mete por arriba.

La atajada imposible de Dibu Martínez

Luego, con su marca registrada: ganar el duelo mental y tapar un penal. En este caso contra la gran figura de los Cherries, Antoine Semenyo. Repiqueteo del arquero argentino y estirada hacia su mano derecha, con la cual tapó un tiro potente que iba cruzado abajo y con destino de gol.

El penal atajado por Dibu Martínez

Luego de estas dos jugadas llegó el tercero del Aston Villa con un cabezazo de Barkley en el primer palo, y posteriormente el cuarto de Donyell Malen. Un triunfo clave para los Villanos que alcanzan la línea de Tottenham, Manchester United y el propio Bournemouth con 18 puntos en la Premier League. Misma cantidad que Liverpool, aunque el campeón tiene un partido menos.

