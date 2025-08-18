Ángel Di María sorprendió al elegir los 5 máximos ídolos de la Selección Argentina

No hay dudas en que Ángel Di María es uno de los máximos ídolos de la historia de la Selección Argentina. Sus goles en las finales (a Nigeria en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, a Brasil en la Copa América 2021, a Italia en la Finalissima 2022 y a Francia en la Copa del Mundo de Qatar 2022) que ganó el combinado nacional lo ubican muy cerca de Diego Maradona y Lionel Messi.

No obstante, fiel a su estilo tan humilde, no se considera una de las 5 mayores glorias de la Albiceleste. Así de claro lo comentó en una conversación que mantuvo con La Nación: “Para mí son Messi, Maradona, Kempes, esos están entre los 3 primeros. Creo que Passarella sería uno de ellos. Y después creo que De Paul que fue una pieza fundamental para todo el proyecto de la selección”.

En ese mismo sentido, Fideo explicó lo importante que es para la Scaloneta el ahora mediocampista del Inter Miami: ”¡La vida que le devolvió al equipo! Como dicen, no solo es el motor dentro de la cancha, sino también fuera de ella. En el grupo, en la amistad, en ese ambiente positivo. Sin llevar el brazalete, es un capitán”.

El agradecimiento de Rodrigo De Paul a Ángel Di María

Tras considerarlo como uno de los máximos ídolos de la Selección Argentina, Rodrigo De Paul le envió su agradecimiento a Ángel Di María mediante su cuenta de Instagram. ”Que fuerte que lo digas vos y que tengas la humildad de no ponerte, el de los goles en todas las finales. A lo que Fideo, por la misma vía, replicó: ”Te quiero. Seguí disfrutando”.

El pedido de Di María para que Messi juegue el Mundial 2026

Por otro lado, Ángel Di María, con lo que significa su palabra en la Selección Argentina, elevó su voz para pedir que Lionel Messi sea parte de la lista de convocados que Lionel Scaloni confeccionará para la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

”Esté como esté, Leo tiene que jugar el Mundial como sea. Es él, y él también provoca que la selección siga creciendo y la gente tenga la ilusión. Es él. Es como cuando estaba Diego. Son ellos y no hay más que ellos. Son de otro planeta, no son de acá. Entonces hay que seguir disfrutándolo y ojalá que Leo llegue de la mejor manera”, señaló.

Asimismo, el jugador de Rosario Central, admitió que se prende a mirar los partidos de la liga estadounidense por su amigo: ”Es un extraterrestre, no desaprovechemos seguir viéndolo. Yo jamás vi la MLS, y ahora tengo contratado el abono para ver los partidos de Inter Miami, sólo porque está él, porque quiero seguir viéndolo a él”.

