Julián Álvarez habló del interés de Barcelona y en una palabra preocupó a todos en Atlético de Madrid

Con nueve goles y cuatro asistencias en lo que va de la temporada, Julián Álvarez continúa siendo el futbolista de mayor peso ofensivo en un Atlético de Madrid que gastó más de 175 millones de euros para jerarquizar su plantel en el último mercado pero que no ha logrado encontrar todavía la regularidad que invite a pensar que estará en condiciones de dar pelea a los gigantes, tanto en LaLiga como en Champions League.

Mucho se habló ante esa circunstancia de que el delantero argentino pudiera dejarse tentar ante el interés de otros equipos que sí puedan garantizar ese protagonismo a nivel colectivo, con Barcelona como principal pretendiente desde finales del pasado curso.

El delantero que se quedó afuera de la lista de nominados a mejor delantero del año para los premios FIFA The Best concedió recientemente una entrevista a L’Equipe en la que no solo fue consultado por ese interés del equipo culé, del que dijo estar al tanto por las redes sociales, sino también del PSG en Francia.

Con contrato en Atlético de Madrid hasta junio de 2030, hubo sin embargo una palabra a la que recurrió Julián Álvarez en su respuesta que no tardó en generar la preocupación de todos en el club: “Veremos”, dijo sobre lo que podría suceder con su futuro una vez finalizada la presente temporada.

Julián Álvarez no negó la posibilidad de analizar propuestas a fin de temporada. (Getty).

“Veo lo que se dice en las redes sociales… En España se habla mucho de mí y del Barcelona. Por el momento, estoy centrado en el Atlético. Veremos qué pasa al final de la temporada”, fueron las palabras de Julián ante la consulta. Y en relación al club francés, recordó: “Cuando fiché por el Atlético el año pasado, también se habló mucho de París. Es cierto que hubo conversaciones entre la directiva del PSG y mi agente; mostraron interés en ficharme, pero no se concretó”.

La relación con Simeone

Muchas veces, también, se habló de cierta incomodidad de Julián Álvarez con algunas decisiones tácticas de Diego Simeone que lo perjudicaban a nivel individual. Sin embargo, el delantero dijo tener no solo una buena relación sino además una mentalidad similar a la del DT Colchonero.

“Compartimos la misma visión del fútbol: pasión, trabajo duro, dedicación, esas ganas de luchar contra dos grandes clubes, de no rendirse nunca, de creer siempre. En el campo, confía en mí y me da total libertad: nuestra relación es muy positiva”, le dijo a L’Equipe.

En Síntesis

Julián Álvarez acumula nueve goles y cuatro asistencias en la temporada actual con el Atlético de Madrid.

El delantero argentino tiene un contrato vigente con el Atlético de Madrid hasta junio de 2030.

Julián Álvarez confirmó a L’Equipo que lee los rumores sobre el interés de Barcelona y que PSG mostró interés en ficharlo el año pasado.