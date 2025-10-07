La advertencia de Harry Kane, Kylian Mbappé y Erling Haaland a Julián Alvarez

Julián Alvarez fue el principal responsable de la remontada del Atlético de Madrid en la temporada 2025/2026. La Araña, con seis goles en tres partidos jugados en una semana (le hizo 3 al Rayo Vallecano, 2 al Real Madrid y 1 más 2 asistencias al Eintracht Frankfurt), reubicó al Atleti en la pelea tanto por el título de LaLiga como por uno de los cupos directos para los Octavos de Final de la Champions League.

De esa manera, con un total de 7 tantos (también le había convertido en la primera jornada al RCD Espanyol) el atacante de la Selección Argentina se colocó entre los cuatro principales goleadores de las 5 grandes ligas europeas (Premier League de Inglaterra, Serie A de Italia, LaLiga de España, Bundesliga de Alemania y la Ligue 1 de Francia) en la presente campaña.

No obstante, el último fin de semana no logró colaborar con su aporte goleador al Atlético de Madrid en el empate 1 a 1 con el Real Celta de Vigo. Este resultado, no solo que fue un paso atrás para el Colchonero en el campeonato de la primera división del fútbol español, sino que también fue un retroceso en las aspiraciones de Julián Alvarez por instalarse definitivamente como uno de los máximos goleadores de Europa.

Es que mientras él no pudo sumar en el Estadio de Balaídos, Harry Kane anotó uno en la victoria 3 a 0 del Bayern Munich sobre el Eintracht Frankfurt, Kylian Mbappé convirtió también uno para el triunfo 3 a 1 de Real Madrid ante el Villarreal y Erling Haaland marcó el único tanto del encuentro entre el Manchester City y el Brentford.

Así, al nacido en Calchín se le alejaron en la tabla de los artilleros del curso 25/26. El delantero inglés es líder con 18 gritos en 10 partidos, le sigue el francés con 14 en 10 presentaciones y cierra el podio el noruego con 12 en 9 compromisos. Y ahí atrás, al acecho, se mantiene Julián con 7 anotaciones en 9 apariciones.

Julián Alvarez sigue en el segundo puesto de la tabla por el Pichichi

Julián Alvarez asoma como uno de los aspirantes para el Pichichi, el trofeo que le entregan en España al goleador de LaLiga. Se ubica en el segundo puesto de la clasificación con 6 goles, a tres del puntero que es Kylian Mbappé. Por cierto, en el tercer escalón se ubican Vinícius Junior y Karl Etta Eyong (Levante) con 5.

