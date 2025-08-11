La amenaza de Alejandro Garnacho a Manchester United con el Chelsea de Enzo Fernández a la expectativa

Una nueva temporada de la Premier League está a la vuelta de la esquina. Desde este viernes, los equipos del fútbol inglés se volverán a enfrentar por el título local, por lo que el mercado de pases está al rojo vivo mientras se definen los últimos movimientos.

En ese contexto, aún está en el aire el futuro de Alejandro Garnacho. La joya argentina perdió terreno en la última temporada en Manchester United y, tras algunos conflictos, fue declarado como jugador transferible como Rúben Amorim en los últimos meses.

Aunque los Diablos Rojos lo pusieron a la venta, el Bichito no recibió los sondeos esperados, por lo que su salida se trabó en las últimas semanas. Sin embargo, fue Chelsea uno de los clubes que más interesado se mostró en el de la Selección Argentina.

Los Blues abrieron negociaciones con Manchester United para juntar a Garnacho con Enzo Fernández, pero el acuerdo por el monto aún no se dio. Los londinenses están lejos de los casi 70 millones de euros que piden sus rivales y el intercambio se enfrió, aunque todavía no se cayó del todo.

Según la información de Fabrizio Romano, palabra autorizada sobre el mercado europeo, Garnacho se plantó ante los dirigentes de Manchester United y amenazó: “Me venden a Chelsea o me quedo acá sin jugar por los próximos 6 o 12 meses”.

La situación es incómoda para todos, ya que el nacido en Madrid tiene vínculo por tres años más, es decir, hasta junio de 2028. Mientras tanto, la relación con Amorim está en su peor momento y se ve complicado que pueda revertirlo para volver a tener el protagonismo que tuvo en sus primeras temporadas en el club.

Los números de Alejandro Garnacho

Desde su debut como profesional, Alejandro Garnacho disputó un total de 144 compromisos oficiales en Manchester United. En ese lapso, consiguió marcar 26 goles y repartir 22 asistencias a sus compañeros. Además, se consagró campeón en dos ocasiones: Carabao Cup 2022/23 y la FA Cup 2023/24. Con la Selección Argentina jugó 8 partidos formales y conquistó la Copa América 2024.

