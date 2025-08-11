Tras la salida de Grealish, Manchester City busca romper el mercado con una figura del Real Madrid

Horas agitadas se viven en Inglaterra. A pocos días de su debut en la Premier League, el Manchester City no solo ultima detalles en lo futbolístico, sino que también está sacudiendo el mercado de pases. Las alarmas se encendieron con una salida por duplicado: la cesión de Jack Grealish a Everton y la venta de Savinho a Tottenham. Dos bajas que dejarían un hueco importante en el ataque citizen, pero que responden un plan calculado por Pep Guardiola.

Los movimientos que se viven en el City no serían casualidad. Lejos de improvisar, sería el paso que les permita despejar el camino, tanto deportivo como económico, para ir a fondo por un refuerzo que podría romper el mercado: Rodrygo Goes, delantero de Real Madrid.

El rumor tomó fuerzas cuando el periodista especializado Fabrizio Romano confirmó que el Manchester “está considerando el fichaje“, al cual catalogan como un “objetivo soñado“. Incluso, Guardiola sería “un gran admirador” del brasileño, a quien ya buscó en marcados de pases anteriores.

Rodrygo Goes podría tener las horas contadas en Real Madrid.

Rodrygo cuenta con contrato vigente hasta 2028 en la Casa Blanca, sin embargo, la tensa situación que vive en el club podría facilitar su salida. Es que el delantero de 24 años perdió absolutamente el protagonismo dentro del equipo tras la consolidación de Kylian Mbappé y la presencia de Vinicius Junior. Llegó al punto de no disputar minutos durante el cierre de la pasada temporada y ahora no entraría en los planes de Xabi Alonso. En ese sentido, la Premier League se presenta como un gran escenario para relanzar su carrera.

El monto que pretende el Madrid por Rodrygo

Bajo ese contexto, el principal obstáculo para el City es Florentino Pérez. Desde el Madrid solamente estarían dispuestos a liberar al jugador a cambio de una oferta que oscile entre los 90 a 100 millones de euros. Por el momento no existen negociaciones formales entre las partes, pero desde Inglaterra anticipan que el conjunto de Manchester aspira a detectar cierta flexibilidad en el Merengue.

Vale recordar que el interés por Rodrygo no es exclusivo del conjunto citizen, sino que el brasileño supo ser uno de los nombres más pretendidos en lo que va de mercado. Clubes como Arsenal, Liverpool, Chelsea, París Saint-Germain y Bayern Múnich evaluaron su fichaje, pero finalmente se decantaron por otras opciones.

Manchester City aspira a revertir una temporada pasada por debajo de las expectativas.

En caso de que Manchester termine siendo el destino final para el delantero, igualmente tendrá que lidiar con cierta competencia interna para ganarse un puesto. Por izquierda emerge Jérémy Doku, mientras que otras variantes ofensivas de alta consideración para Guardiola son Bernardo Silva, Phil Foden y Oscar Bobb.

