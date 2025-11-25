La buena noticia que recibió Real Madrid por parte de Franco Mastantuono

Franco Mastantuono debió ponerle un freno a su acelerada temporada 2025/2026. El ex River venía con un protagonismo ascendente tanto en el Real Madrid como en la Selección Argentina, hasta que una molestia muscular en el final de su encuentro con el Valencia en el Estadio Santiago Bernabéu el pasado primero de noviembre lo obligó a descansar.

Encima, al realizarse los correspondientes chequeos médicos, el diagnóstico arrojó que padece de una pubalgia, una de las lesiones más temidas por los futbolistas. Es que los propios especialistas advierten que los tiempos del tratamiento varían según cada caso.

Por eso, cuando sonaron las alarmas por el parte médico de Franco Mastantuono, se llegó a temer que pudiera quedar desafectado del cronograma de Xabi Alonso hasta, por lo menos, principios del 2026. No obstante, la recuperación del exjugador de River avanza favorablemente.

De modo tal, que este martes 25 de noviembre ya se lo vio entrenando a la par de sus compañeros del Real Madrid, por lo que su vuelta a los terrenos de juego ya empieza a asomar en el horizonte. Sin embargo, por precaución, tal como reportan varios medios de comunicación de España, no será incluido en el grupo que viajará a Atenas para el duelo con el Olympiacos por la UEFA Champions League.

Con lo cual, el duelo con el Girona en el Estadio Municipal de Montilivi del domingo 30, que se llevará a cabo bajo el marco de la jornada 14 del campeonato de la primera división del fútbol español, se presenta como la chance para que el oriundo de Azul vuelva a sumar minutos.

Franco Mastantuono en el entrenamiento del Real Madrid.

Real Madrid no volvió a ganar desde que se lesionó Franco Mastantuono

Tras la lesión de Franco Mastantuono en la victoria con el Valencia por 4 a 0, el Real Madrid no volvió a ganar. Perdió 1 a 0 con el Liverpool en Anfield por la cuarta jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League, empató 0 a 0 con el Rayo Vallecano en Vallecas e igualó 2 a 2 con el Elche en el Estadio Martínez Valero.

Al respecto, los comandados por Xabi Alonso buscarán romper esta tendencia con su compromiso por la Liga de Campeones de Europa de este miércoles 26 de noviembre contra el Olympiacos en el Estadio Georgios Karaiskakis de la ciudad de Atenas, Grecia.

En síntesis

Franco Mastantuono volvió a entrenar con el Real Madrid el martes 25 de noviembre tras su pubalgia.

volvió a entrenar con el Real Madrid el tras su pubalgia. La lesión de Mastantuono ocurrió el primero de noviembre durante el encuentro contra el Valencia en el Bernabéu.

durante el encuentro contra el Valencia en el Bernabéu. El domingo 30 contra el Girona podría ser la vuelta de Mastantuono en la jornada 14 de La Liga.

contra el Girona podría ser la vuelta de Mastantuono en la de La Liga. Desde la lesión de Franco Mastantuono, el Real Madrid no ha ganado, con una derrota y dos empates.

