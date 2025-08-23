Es tendencia:
La contundente decisión de Aston Villa con Dibu Martínez tras la derrota ante Brentford y a 9 días del cierre del mercado

El arquero de la Selección tuvo su primera titularidad de la temporada, mientras desde la dirigencia del club cambiaron su postura ante su posible salida.

Por Bruno Carbajo

Dibu Martínez volvió a ser titular con Aston Villa.
El mercado de pases europeo atraviesa horas decisivas y, en el centro de la escena, vuelve a aparecer el nombre de Emiliano Martínez. El arquero regresó este sábado al arco de Aston Villa, tras cumplir una sanción que arrastraba de la temporada, siendo titular en la derrota 1-0 frente a Brentford por la segunda jornada de la Premier League. Su presencia, sin embargo, no despeja la gran incógnita que representa su futuro.

El mercado inglés cerrará el 1 de septiembre. Durante semanas anteriores, el Dibu fue uno de los nombres más repetidos en la ventana de transferencias. En su momento, surgió el interés del Manchester United, pero la propuesta nunca convenció a la dirigencia del Aston Villa. Ahora, con apenas nueve días para que se baje el telón de los fichajes, la postura del club dio un giro que cambia el tablero por completo.

En un principio, la intención de la institución era escuchar ofertas por Martínez para equilibrar su economía. Pero la situación cambió drásticamente en las últimas semanas al concretar varias transferencias que dieron oxígeno financiero y redujeron la necesidad de desprenderse del arquero argentino.

Las salidas de Leander Dendoncker, Álex Moreno, Enzo Barrenechea, Leon Bailey y Jacob Ramsey permitieron liberar masa salarial y le dieron margen a la dirigencia. Esa maniobra también generó ruido interno, provocando que se cuestione el armado del plantel para la campaña. Es que que, en ese contexto, desprenderse de Dibu Martínez se presenta demasiado arriesgada.

De hecho, el propio entrenador, Unai Emery fue contundente en conferencia de prensa al remarcar que Aston Villa “no tiene presión” de vender más jugadores en este mercado”. Una frase que, traducida al caso Martínez, parece ser una señal clara: salvo un nuevo giro, posiblemente no saldrá en estos últimos días de agosto.

Aston Villa cayó 1-0 ante Brentford por la Premier League (Getty Images).

Así, para el Dibu, que tiene contrato vigente hasta 2029, la única alternativa parece ser insistir con una salida, lo cual es poco probable ante el rol importante que ocupa dentro del plantel. Además, tampoco se presenta seductor el hecho de que Aston Villa jugarpa la Europa League.

Lo cierto es que el calendario no da respiro. El próximo domingo 31 de agosto, Villa recibirá al Crystal Palace en la tercera jornada de la Premier League, apenas un día antes del cierre del mercado. De repetirse la titularidad del Dibu, podría entenderse como un guiño que ratifique su permanencia.

