Rechazó a la Selección Argentina, perdió 35 millones en su cotización y cambió de equipo para llegar al Mundial 2026

Dentro de las sorpresas que suele regalar el fútbol, una de los últimos nombres en ser víctima de sus giros inesperados es posiblemente Giovanni Reyna, el nuevo refuerzo del Borussia Mönchengladbach. Sí, el mismo que hace apenas tres años deslumbró a pura gambeta en Borussia Dortmund y se perfilaba como una joya emergente. Al punto de poder darse el lujo de rechazar el llamado de Selecciones nacionales, como la argentina.

Hoy, a sus 22 años, el volante con raíces albicelestes pero que representa a Estados Unidos aceptó un desafío que, tiempo atrás, poco imaignaban: abandonó el Dortmund en búsqueda de minutos que le permitan mantenerse bajo la órbita de Mauricio Pochettino rumbo al Mundial 2026. Y cuando todo indicaba que su futuro estaría en Parma de Italia, en la puja se metió el Mönchengladbach y lo sedujo con la idea de mantenerse en la Bundesliga.

Según el periodista Florian Plettenberg, el jugador firmó contrato hasta 2028 y la transferencia se cerró a cambio de 7 millones de euros. Un monto que queda lejano a los más de 40 millones que llegó a valer entre 2019 y 2020, cuando su nombre aparecía en la carpeta de los grandes europeos. Tal fue su irrupción que, con 16 años, supo convertirse en el jugador más joven en hacer 50 apariciones en la Bundesliga (récord superado por Florian Wirtz). Parecía destinado a ser uno de los mejores de su generación.

Gio Reyna se convirtió en nuevo jugador de Borussia Mönchengladbach (@borussia).

Sin embargo, los días de Reyna como pieza indispensable del Dortmund se apagaron más rápido de lo esperado. En sus dos primeras temporadas convirtió ocho goles y despertó la atención de Lionel Scaloni que, gracias a su ascendencia argentina, lo incluyó en el proyecto de los “europibes” junto a Alejandro Garnacho, Nicolás Paz, entre otros.

En simultáneo, en la mira también lo tuvieron Inglaterra y Portugal, pero Reyna apostó por un futuro siendo el rostro de Estados Unidos. “Desde el principio siempre tuve claro“, afirmó en su momento. Lo que menos se imaginaba era que la competencia interna y las lesiones fueron desdibujando su llama.

La decaída de Gio Reyna

Desde 2021, Reyna fue titular en 14 partidos de Bundesliga, siendo solo cinco de ellos en la última temporada, en la que hizo un total de 26 apariciones. El cambio de aire se volvió una necesidad. Lo intentó en 2023, cuando fue cedido por seis meses a Notthingham Forest, aunque la suerte tampoco estuvo de su lado en Inglaterra.

Como si fuera poco, al regresar a Alemania sufrió una lesión en la ingle que lo alejó de las canchas por más de dos meses. El conjunto de factores motivaron al Dortmund a abrirle las puertas de forma definitiva, aunque sin antes dejarle un último guiño de confianza: se aseguraron quedarse con un 15 por ciento de una futura venta, confiando en su revalorización de mercado.

Tras seis temporadas, Reyna abandonó el Dortmund (Getty Images).

Así, la falta de rodaje se fue acumulando y, de a poco, contrajo un daño colateral: la pérdida de terreno en la Selección. Pochettino no lo convocó a la Copa Oro para que sume minutos con el Borussia en el Mundial de Clubes. ¿El resultado? Solamente ingresó como suplente en un duelo de la fase de grupos.

Mientras, el reloj sigue corriendo de cara al Mundial. Por eso, el enganche confió en que Mönchengladbach dispongan del remedio que necesita: confianza y continuidad. “Lo hemos monitoreado desde algún tiempo y estamos convencidos de que tiene las cualidades para ayudarnos“, expresó Roland Virkus, director general de deportes de Gladbach. Con 22 pirulos, Reyna aún parece estar a tiempo de dar un nuevo giro que le impida perder su mote de joven promesa. El talento es innato, solo falta que los problemas musculares dejen de visitarlo con frecuencia.

