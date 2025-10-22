Es tendencia:
La curiosa charla de Hansi Flick con Nicki Nicole y Lamine Yamal

El entrenador alemán parece querer estar en todos los detalles.

Por Germán Carrara

Hansi Flick, tras el 6 a 1 del Barcelona al Olympiaccos, se arrimó a hablar con Lamine Yamal y Nicki Nicole.
Barcelona jugó este martes 21 de octubre su encuentro correspondiente a la tercera jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League contra el Olympiacos de Grecia en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuic (porque el Camp Nou todavía no cuenta con la autorización del Ayuntamiento de la ciudad para reabrir sus puertas).

Tal encuentro, que el Blaugrana ganó 6 a 1 (ya suma 6 unidades sobre 9 posibles, acercándose así al objetivo de posicionarse entre los primeros ocho para clasificar directamente a los Octavos de Final de la competencia internacional), fue presenciado por Nicki Nicole, pareja ya declarada de, la joven estrella del equipo, Lamine Yamal.

Y como era de esperarse, la cantante argentina se llevó la mirada del público presente y de los medios de comunicación, que le hicieron un seguimiento permanente en el antes, en el durante y en el después del partido que el Barcelona disputó en la previa del Clásico de España de este domingo 26 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu.

Pero además, curiosamente, al que también le llamó la atención su presencia fue a Hansi Flick, estratega del elenco culé, que tal como captaron las cámaras de los teléfonos celulares de los hinchas que se quedaron una vez finalizado el partido, se arrimó hacia la artista y a Lamine Yamal para compartir unas palabras en un clima visiblemente distendido.

Esta secuencia es frecuente luego de cada compromiso del Barça, que permite el ingreso a familiares y a allegados al campo de juego para compartir un momento relajado pasada la exigencia física.

Los números de Lamine Yamal en la temporada

Lamine Yamal volvió de gran forma luego de la lesión muscular que sufrió con la Selección de España en la fecha FIFA de septiembre. Suma cuatro partidos en total, con los que registró 3 asistencias y un gol. Además, a nivel general, en lo que va de la temporada con el Barcelona acumula 531 minutos, 3 goles y 6 asistencias en 7 partidos.

