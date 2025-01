La decisión de Roma en medio de las negociaciones de Paredes con Boca

Leandro Paredes es el gran objetivo que tiene Boca en este mercado de pases, donde ya adquirió a siete refuerzos que se sumaron al plantel de Fernando Gago. Y mientras preparan el contrato más alto de todo el fútbol argentino para el mediocampista de Roma, hubo una decisión totalmente impensada por parte de los italianos.

Por la fecha 7 de la UEFA Europa League 2024-2025, donde la Loba visita a AZ Alkmaar, el mediocampista nacido en San Justo saltó al campo de juego como titular y capitán del elenco comandado por Claudio Ranieri quien, en conferencia de prensa, había dejado en claro que deseaba continuar dirigiendo al campeón del mundo en Qatar 2022.

El futbolista de 30 años tiene el deseo de retornar al club que lo vio nacer, y disputar el Mundial de Clubes 2025, pero todavía no definió cuándo lo hará. Por eso mismo, desde el Xeneize están pendientes a su decisión, ya que en base a ello le enviarán o no la oferta al elenco de la capital italiana. Y si bien desde Friedkin Group aún no le realizaron una propuesta para renovar su vínculo, darle la cinta de capitán fue un claro mimo de cara al futuro.

Cabe destacar que Gago espera poder tener a Paredes, de quien en la conferencia de prensa posterior a la goleada ante Argentino de Monte Maíz sostuvo que “hasta el último día del mercado siempre va a haber posibilidades. Hay que tener paciencia, hay que esperar”. Mientras tanto, el hincha de Boca sigue ilusionado.

Leandro Paredes, capitán en Roma.

La frase de Cascini sobre la posible llegada de Paredes a Boca

El regreso del campeón del mundo es el gran sueño de Boca desde hace años y el jugador ya se comprometió con volver en algún momento de su carrera. Con intenciones de que ese momento sea este mercado de pases, ya existieron negociaciones entre el club y el propio Paredes pero de momento no se llegó a buen puerto. Sin embargo, en el Xeneize no bajan los brazos y buscan convertir su deseo en realidad.

Sobre eso hizo hincapié Cascini en la entrevista que brindó a ESPN el pasado viernes. “En su momento, cuando se habló con Leandro, él manifestó que quería quedarse en Europa hasta el próximo Mundial. Pero la ilusión con tenerlo acá siempre está, y de verlo jugar de vuelta con esta camiseta. La ilusión va a estar siempre. A los sueños los estamos trabajando“, sentenció sin vuelta el integrante del CdF, afirmando que las negociaciones con el volante seguirán su curso intentando llegar a buen puerto.

El valor de mercado de Leandro Paredes

Tras la última actualización del sitio web especializado Transfermarkt, Leandro Paredes pasó a tener una cotización de solamente 5 millones de euros. Sí, un monto completamente sorprendente teniendo en cuenta que se trata de un pilar de la Albiceleste.

De todos modos, este valor de mercado de Paredes tiene una explicación clara y contundente: la proximidad de la finalización de su contrato. Sí, cada vez que un jugador se encamina hacia la culminación de su vínculo, su cotización disminuye progresivamente.

