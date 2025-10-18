Tras su gran partido ante PSG, en Europa comparan a Valentín Barco con una joya de Barcelona: “Tremenda exhibición”

El sorprendente Racing de Estrasburgo logró poner de rodillas al PSG, campeón vigente de la Champions League y la Ligue 1, en el mismísimo Parque de los Príncipes, aunque finalmente no pudo hacer valer una ventaja de dos goles y terminó igualando 3-3 para quedar como su escolta, a solo un punto de diferencia en la clasificación.

En la visita se lucieron los argentinos Joaquín Panichelli, autor de un doblete y máximo artillero del campeonato francés; y Valentín Barco, de grandes intervenciones en ataques y gestor de una asistencia de lujo para el gol de Diego Moreira.

La producción del ex Boca, que no había logrado hacer pie en sus pasos por Brighton y Sevilla, le valió el reconocimiento que no había terminado de encontrar desde su arribo a Europa, que este viernes fue tan generalizado que hasta llegaron a compararlo con una joya de Barcelona.

“El Pedri de la Ligue 1 que desquició a Luis Enrique”, sentenció un titular del Diario Sport que dio cuenta de la “tremenda exhibición” de Valentín Barco comparándolo con el mediocampista de 22 años que también se luce con la Selección de España y que en 2021 conquistó el Premio Kopa como mejor futbolista joven del mundo en la gala del Balón de Oro.

“A las órdenes de Rosenior está sacando a pasear esa polivalencia que le convierte en un futbolista muy útil. Está a un nivel meteórico. Y es, a día de hoy, el mediocentro más en forma de la Ligue 1. Dio un recital en el Parque de los Príncipes y para nada sorprende que le llamen el ‘Pedri del Estrasburgo’, pues todo pasa por sus botas”, se justifica en el artículo que firmó la periodista Claudia Espinosa.

Más comparaciones

El artículo publicado este sábado por el Diario Sport fue en realidad el reflejo de una oleada de comparaciones que ya desde el viernes se había instalado en las redes sociales como parte de la valoración del gran partido que disputó el ex Boca ante PSG.

“Valentín Barco se mueve como el mismísimo Pedri del Estrasburgo. Tranquilo con el balón, inteligente en la toma de decisiones e intrépido en los duelos. Marca el ritmo, lleva el balón con determinación y nunca deja de correr. Motor de centro del campo más inteligencia de balón. Una gema certificada”, escribió un fanático en X.

“Valentín Barco es el Pedri del Estrasburgo. Todo pasa por él: la creación de juego en profundidad, la alta toma de decisiones y la conducción del balón. Además, está presente en cada duelo, recupera el balón y cubre distancias. Técnicamente impecable y con un motor inagotable”, se admiró otro.

La asistencia de Barco ante PSG