La joven sensación de la Selección de España que se rindió ante Lamine Yamal y lo comparó con Neymar: “El mejor del mundo”

Luis de la Fuente es un entrenador reconocido por apostar por la sangre joven y darle oportunidades a los futbolistas más talentosos y prometedores, algo que llevó a la Selección de España y que le ha dado gran resultado. En ese contexto, una de las caras nuevas que tendrá La Roja para su inicio en las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026 es la de Jesús Rodríguez, flamante futbolista del Como 1907.

Jesús dejó el Real Betis tras una gran temporada en la que alcanzó la final de la Conference League y llegó al fútbol italiano a cambio de 30 millones de euros, donde estará bajo las órdenes de Cesc Fábregas. Y mientras se prepara para debutar como internacional con la mayor de España, no pudo evitar rendirse ante uno de sus compañeros más destacados: Lamine Yamal.

Lamine Yamal, el mejor del mundo para Jesús Rodríguez. (Getty)

“Siempre lo he dicho. Él es un extraterrestre. Con la edad que tiene y todo lo que hace… Tú has dicho que es de los mejores del mundo, pero para mí es el mejor“, le aseguró el extremo de 19 años a El Desmarque. “Enciendo la tele para verle jugar. Eso hacía tiempo que no me pasaba, desde Neymar. Ahora que está él, te entran ganas de encender la tele solo para verle jugar porque te divierte”, admitió.

Jesús Rodríguez juega a perfil cambiado por la banda opuesta a Lamine Yamal, ya que suele desempeñarse como extremo izquierdo y tiene la esperanza de poder compartir delantera con el futbolista del Barcelona, que será la gran carta de los de Luis de la Fuente pensando en la próxima Copa del Mundo.

Jesús Rodríguez espera hacer su debut con España en las Eliminatorias. (Getty)

Publicidad

Publicidad

España inicia su camino rumbo al Mundial 2026

Luego de llegar hasta la final de la Nations League, donde cayó por penales con Portugal, la Selección de España se prepara para debutar en las Eliminatorias UEFA, como parte del Grupo E, el cual está obligada a ganar si quiere ir directo a la Copa del Mundo.

La Roja comparte grupo con Bulgaria, que será su rival de la primera fecha, así como con Turquía y Georgia. El ganador del grupo irá al Mundial, el segundo clasificará al repechaje y los dos equipos restantes se quedarán sin opciones de disputar el torneo que en menos de 300 días estará iniciando en Estados Unidos, México y Canadá.